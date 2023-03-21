أعلن سوق الجبيل، أحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لإمارة الشارقة، عن الانتهاء من استعداداته لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تقديم باقة متكاملة من الخدمات والمنتجات والمستلزمات الغذائية الطازجة التي يحتاجها زوار ومتسوقي السوق طوال أيام الشهر الكريم في أقسام السوق الثلاث وهي قسم الخضراوات والفواكه، والأسماك، واللحوم.

وأكد حامد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسوق الجبيل: “أن سوق الجبيل على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال شهر رمضان المبارك، من حيث توافر المنتجات الغذائية والاستهلاكية في السوق بما يضمن تلبية احتياجات زوار السوق جميعها تحت سقف واحد، ويسهم في توفير الوقت والجهد لدى الزوار والحصول على مستلزماتهم بأسرع وقت ممكن، ومنتجات ذات جودة عالية”.

وأضاف الزرعوني: يشهد السوق إقبالا كبيرا خلال الشهر المبارك وعلى مدار العام، والذي جاء نتيجة حتمية لما يقدمه من خدمات نوعية ومرافق ذات مستوى عالمي، بما يسهم في تحقيق أعلى درجة رضا زوار السوق، ويلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم، وفق أفضل الممارسات وأعلى المعايير، والتي تجعل من تجربة التسوق في سوق الجبيل تجربة فريدة من نوعها، إذ يعتبر السوق أحد أهم منافذ بيع المنتجات الغذائية في إمارة الشارقة.

مواعيد السوق في رمضان:

يستقبل سوق الجبيل زواره الكرام خلال شهر رمضان الكريم طيلة أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا وحتى 12:00 ليلاً مع الأخذ بعين الإعتبار استراحة الإفطار اليومية من الساعة 6:30 وحتى 7:30 مساءً، أما يوم الجمعة، فيستقبل السوق زواره من 7:30 صباحاً حتى 12:00 ليلاً، ويغلق السوق وقت صلاة الجمعة من الساعة 11:30 صباحاً حتى 1:30 ظهراً.

مواعيد قسم الأسماك في السوق:

ويستقبل قسم الأسماك الزوار على مدار الأسبوع من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 11:00 مساءً، مع استراحة وقت الإفطار بين 6:30 مساءً – 7:30 مساءاَ، أما أيام الجمعة يفتح قسم الأسماك أبوابه من 7:00 صباحًا حتى 11:00 مساءً ، ويغلق القسم وقت صلاة الجمعة بين الساعة 11:30 صباحًا – 1:30 مساءً.

أوقات عمل مطعم 1441:

يستقبل مطعم 1441 زواره طيلة أيام شهر رمضان المبارك من الساعة 5:00 مساءً حتى تمام الساعة 11:00 ليلاً، ويقدم للزوار باقة متنوعة من أشهى الأطباق الإماراتية والعربية والغربية التي تتناسب مع مختلف الأذواق، إلى جانب تذوق أشهى المأكولات البحرية، والاستمتاع بتناول مجموعة متنوعة من المشروبات الساخنة والرمضانية لمجموعة مختارة من أشهى وأفخر أنواع القهوة العربية والعالمية والعصائر المصنوعة من أجود الأنواع وغيرها الكثير من المشروبات التي تتناسب مع ذائقة مختلف الزوار، والمصنوعة خصيصاً لضيوف المقهى، ويقدمها فريق عمل محترف وذو خبرة عالية في أصول الضيافة والتقديم.

مرافق السوق:

ويضم سوق الجبيل 261 محلا موزعة على 3 أقسام، هي قسم الخضروات والفواكه 174 محلا، منها 22 محلا للتمور، وقسم اللحوم ويضم 65 محلاً، وقسم الأسماك الطازجة ويضم 35 محلاً لبيع الأسماك والأطعمة البحرية ، بالإضافة إلى قسم الشواء، وقسمي تنظيف وتقطيع الأسماك، ويعمل بها أكثر من 70 موظفاً في اليوم على تلبية طلبات عملاء السوق لهذه الخدمة وبأسعار رمزية، وكذلك قسماً للشواء الشواء (يمتد على مساحة تصل إلى 365 متراً مربعاً)، مزاد سوق السمك، (يقام بالطرق التراثية التقليدية يومياً بعد صلاة العصر في منطقة مخصصة للمزاد)، كما يتوافر فى السوق خدمات متنوعة ومرافق أخرى، مثل أجهزة الصراف الآلي، هايبر ماركت، وصيدلية وغيرها، وهو ما يوفر على المتسوقين وقت وجهد، يقدم لهم خدمات ضمن أعلى المعايير.