سوق الأسهم السعودية تسجل أعلى إغلاق منذ نهاية 2022

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الأربعاء مرتفعاً 42.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11307.22 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 6.8 مليارات ريال، وهو أعلى إغلاق منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية– 245 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 167 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 42 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الوطنية للتعليم، ومتطورة، وريدان، ولازوردي، وميدغلف للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الصناعة الكهربائية، وأسواق المزرعة، والعربي، والرياض، وزين السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90 بالمئة و2.70 بالمئة.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكثيري، والراجحي، وشركة أرامكو السعودية، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركة الراجحي، وشركة أرامكو، وإس تي سي، وشركة ينساب، وشركة الإنماء هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 26.05 نقطة ليقفل عند مستوى 21325.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 457 ألف سهم.