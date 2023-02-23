أعلنت السلطات الإيطالية أن من يقف وراء عملية محاولة تهريب 14 طناً من حبوب الكبتاغون و3 أطنان من مادة الحشيش كانت في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، شخص سوري يدعى طاهر الكيالي.

وأمرت النيابة العامة الإيطالية بإلقاء القبض على الكيالي، وهو المتهم الأول بالوقوف وراء العملية، والتي تم ضبطها عام 2020 في ميناء ساليرنو وتقدر قيمتها بأكثر من 1.2 مليار دولار أميركي، والتي كانت موضبة في ثلاث حاويات تتضمن لفائف أوراق معدة للاستخدام الصناعي وعجلات حديدية بهدف ارسالها إلى العديد من الدول في طليعتها السعودية وليبيا.

ووجه قاضي محكمة ساليرنو فرانشيسكو غيرا إلى السوري طاهر الكيالي البالغ من العمر 63 عاماً تهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، بحسب صحيفة “غوارديا دي فينانزا”.

وقالت الشرطة الإيطالية عند ضبط الكمية إنها صادرت كمية 84 مليون حبة كبتاغون متهمة في حينها تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

وأضافت “نعلم أن تنظيم الدولة الإسلامية يمول أنشطته الإرهابية الخاصة بأساليب متعددة وخصوصا الاتجار بالمخدرات التي تصنع في سوريا، وباتت أكبر منتج عالمي للامفيتامينات في السنوات الماضية”.

وأشارت وقتها أنه غالبا ما يُستخدم الكبتاغون من قبل مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” خلال القتال.

وقالت “غوارديا دي فينانزا” إنّ الشرطة الإيطالية تعتقد أن المتهم لم يعد موجودًا على الأراضي الإيطالية، وأن البحث عن عليه لا يزال مستمرًا بالمشاركة مع سلطات الدول الأخرى.

ويعد عقار الكبتاغون من الأخطر والأكثر انتشاراً في الآونة الأخيرة، وقد تم ابتكار مركب عقار فينيثيلين هيدروكلوريد لأول مرة في عام 1960 لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والخدار والاكتئاب، وسرعان ما حظرت معظم البلدان العقار لأنه يؤدي إلى الإدمان.

وبحسب ما أوردت الصحيفة فقد تلقى الكيالي مساعدة من مواطنين إيطاليين، أحدهما موظف في الجمارك في ميناء ساليرنو.

وتم تأكيد تورط المتهم في الجريمة عند تحليل البيانات الإلكترونية بما في ذلك الرسائل والمكالمات الهاتفية.