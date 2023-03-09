(أريبيان بزنس – خاص) – بدأ آلاف من السوريين باستخراج أوراق رسمية تظهر بأنهم من سكان المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخراً وذلك بهدف تسهيل هجرتهم إلى دول أوربية وخاصة ألمانيا.

وأكدت مصادر أريبيان بزنس أن كثير من السوريين يسعون إلى استخراج أوراق حكومية رسمية عن طريق الرشوة تظهر أن أقاربهم هم من سكان محافظة حلب أو اللاذقية أو طرطوس أو حماة حيث قضى الآلاف تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب شمال غرب سوريا وجنوب تركيا يوم 6 فبراير/شباط الماضي، والذي راح ضحيته نحو 6 آلاف سوري ونحو 45 ألف شخص في تركيا قسم منهم سوريون.

وقال مصدر لأريبيان بزنس إن أبويه المقيمان في سويسرا طلبا منه أن يستخرج ورقة إقامة رسمية تظهره بأنه من سكان مدينة اللاذقية للمساعدة في تسهيل وتسريع هجرته إلى سويسرا.

وقال مصدر آخر مقيم في هولندا لأريبيان بزنس إنه يعمل على استخراج أوراق رسمية تظهر أن والديه المقيمان في مدينة القامشلي؛ شمال شرق سوريا، أنهما من سكان حلب بهدف تسريع هجرتهما إلى هولندا أو ألمانيا.

ولكن أغلب الحالات هي لاستخراج أوراق ثبوتية رسمية تظهر أنهم من سكان المناطق المتضررة من الزلزال والوجهة هي ألمانيا التي أبدت في وقت سابق استعدادها لاستقبال أتراك وسوريين من متضرري زلزال 6 فبراير/شباط لدى أقاربهم في ألمانيا لمدة 90 يوماً في حال كانت لديهم عائلات في ألمانيا التي يعيش فيها مئات آلاف اللاجئين السوريين منذ بدء الحرب في بلدهم في مارس/آذار 2011.

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم 11 فبراير/شباط الماضي، أن برلين ستسهل منح تأشيرات مدتها ثلاثة أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين في حال كانت لديهم عائلات في ألمانيا.

وقالت نانسي فيزر، آنذاك أيضاً، “إنها مساعدة طارئة”، مضيفة “نريد السماح لعائلات تركية وسورية في ألمانيا بأن تأتي بأقربائها من المنطقة المنكوبة من دون إجراءات بيروقراطية”.

وأضافت الوزيرة أن سكان المناطق المنكوبة بسبب يمكنهم الحصول “على تأشيرات نظامية تسلم سريعاً وصالحة لثلاثة أشهر”.

وتتيح هذه الآلية المبسطة للمنكوبين “العثور على مأوى وتلقي علاج طبي” في ألمانيا.

وبحسب تقرير سابق، يمكن للمتقدمين من سوريا الاستمرار في اللجوء إلى السفارات الألمانية في العاصمة اللبنانية بيروت أو العاصمة الأردنية عمان أو مدينة إسطنبول التركية.

وأكدت تقارير حديثة وصول أقل من 100 لاجئ سوري من المتضررين من الزلزال الذي وقع على الحدود بين تركيا وشمال سوريا إلى إسبانيا.

ويرغب أغلب السوريين في الهجرة إلى دول أوربا نتيجة الحرب التي قطعت أوصال بلدهم منذ نحو 12 سنة وتداعياتها المستمرة التي عمقت نسب الفقر لدى معظم المواطنين وخاصة في السنتين الأخيرتين حيث وصلت مستويات الفقر إلى درجات خطيرة لا يمكن فيها لغالبية السوريين الاعتماد على رواتبهم الهزيلة مقارنة بالتضخم المستمر والحاد، ويلجأ أغلب السوريين في تأمين متطلباتهم إلى الجمعيات الخيرية وتلقي مساعدات شهرية من أقاربهم في دول أوروبا الغربية أو دول الخليج العربي.