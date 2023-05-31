سورية تدخل كلية الطب بغرض إفادة الطلاب فتصدم بجنينها متوفياً

أثارت حادثة الكشف عن امرأة سورية حامل دخلت كلية الطب البشري في جامعة دمشق بغرض إفادة الطلاب في درس عملي لمادة الأشعة الصدمة لدى والدة الجنين والطلاب والدكتور إذ تبين لدى الكشف بالأشعة أن الجنين متوفي.

وكان دكتور المادة عامر ناجي جميل قرر الاستعانة بالسيدة وهي حامل في شهرها السابع لإجراء تطبيق عملي على جنين داخل الرحم وذلك باستخدام أشعة الإيكو أمام طلاب كلية الطب.

ونشر الدكتور عامر ناجي جميل عبر “الصفحة الرسمية لرئيس قسم التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي بجامعة دمشق” في موقع فيسبوك مجموعة من الصور أرفقها بـ “من أجواء الجلسة العملية والنظرية اليوم لطلاب السنة الرابعة، حيث تم إعطاء الدرس العملي على سيدة حامل في الشهر السابع لكن ولسوء الحظ تفاجأنا أن الجنين لم تقدر له الحياة”.

ولقيت الحادثة تفاعلاً وتعاطفاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك من نصح بضرورة التزام المرأة الحامل بزيارات دورية للطبيب المختص.