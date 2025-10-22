سوريا… 216 مليار دولار لإعادة الإعمار وحلب وريف دمشق وحمص الأكثر تضرراً

فريق التحرير by فريق التحرير

يوضح التقرير الصادر عن البنك الدولي في 21 أكتوبر 2025 بعنوان تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا للفترة 2011-2024 أن تكلفة إعادة الإعمار تُقدّر بنحو 216 مليار دولار أمريكي بعد أكثر من 13 عاماً من الصراع. ألحق النزاع أضراراً تقدر بحوالي ثلث إجمالي رأس المال السوري قبل الصراع، بما يعادل أضراراً مادية مباشرة بقيمة 108 مليارات دولار موزعة على البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية، حيث تشكل البنية التحتية 48% من الأضرار (52 مليار دولار)، تليها المباني السكنية (33 مليار دولار)، ثم المباني غير السكنية (23 مليار دولار). أغلب الأضرار كانت في محافظات حلب وريف دمشق وحمص. تكاليف إعادة الإعمار المرجحة تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع أفضل تقدير متحفظ عند 216 مليار دولار، موزعة بين 75 ملياراً للمباني السكنية، و59 ملياراً للمنشآت غير السكنية، و82 ملياراً للبنية التحتية. هذا المبلغ يعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في 2024. التقرير يسلط الضوء على حجم التحدي الكبير الذي تواجهه سوريا في التعافي، مع تدهور الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 53% بين 2010 و2022. ويؤكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، على أهمية الالتزام الجماعي والعمل المنسق لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا، مع حث المجتمع الدولي على تقديم الدعم والشراكات اللازمة لإنعاش البنية التحتية والخدمات الأساسية ومجتمعات البلاد.

