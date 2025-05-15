فريق التحرير by فريق التحرير

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

سوريا تشرع أبوابها للاستثمار وتعد بتطوير التشريعات الاقتصادية

الرئيس السوري يدعو المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد السوري

فريق التحرير by فريق التحرير

رحب الرئيس السوري أحمد الشرع بجميع المستثمرين وأعلن عن التزامه بتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير القوانين الاقتصادية في سوريا وتقديم التسهيلات لجذب رؤوس الأموال للمساهمة في إعادة الإعمار، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته رفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011.

وفي كلمة له من دمشق، أشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى لقائه بالرئيس ترمب في الرياض، حيث أعرب عن أمله في أن تكون سوريا حلقة وصل تجارية بين الشرق والغرب، ودعا الشركات الأميركية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز.

كما أكد الشرع على أن سوريا ستكون “أرض سلام” ولن تسمح بأن تكون ساحة للصراعات أو الأطماع الخارجية، مشدداً على وحدة البلاد ورفض تقسيمها.

ووجه الشكر لتركيا والدول العربية، خاصة السعودية والإمارات وقطر، على دعمهم لسوريا، مؤكداً وفاء بلاده لكل من مد لها يد العون. وتأتي هذه التصريحات في ظل حراك دبلوماسي مكثف تقوده السعودية لرفع العقوبات عن دمشق والمساهمة في نهضتها الاقتصادية وعملية إعادة الإعمار. وقد أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستدعم سوريا وشركائها في هذه المرحلة، مشيراً إلى إمكانيات سوريا الكبيرة وقدرتها على تحقيق نهضة اقتصادية بمجرد رفع العقوبات.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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