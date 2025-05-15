سوريا تشرع أبوابها للاستثمار وتعد بتطوير التشريعات الاقتصادية

رحب الرئيس السوري أحمد الشرع بجميع المستثمرين وأعلن عن التزامه بتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير القوانين الاقتصادية في سوريا وتقديم التسهيلات لجذب رؤوس الأموال للمساهمة في إعادة الإعمار، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته رفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ عام 2011.

وفي كلمة له من دمشق، أشار الرئيس السوري أحمد الشرع إلى لقائه بالرئيس ترمب في الرياض، حيث أعرب عن أمله في أن تكون سوريا حلقة وصل تجارية بين الشرق والغرب، ودعا الشركات الأميركية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز.

كما أكد الشرع على أن سوريا ستكون “أرض سلام” ولن تسمح بأن تكون ساحة للصراعات أو الأطماع الخارجية، مشدداً على وحدة البلاد ورفض تقسيمها.

ووجه الشكر لتركيا والدول العربية، خاصة السعودية والإمارات وقطر، على دعمهم لسوريا، مؤكداً وفاء بلاده لكل من مد لها يد العون. وتأتي هذه التصريحات في ظل حراك دبلوماسي مكثف تقوده السعودية لرفع العقوبات عن دمشق والمساهمة في نهضتها الاقتصادية وعملية إعادة الإعمار. وقد أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة ستدعم سوريا وشركائها في هذه المرحلة، مشيراً إلى إمكانيات سوريا الكبيرة وقدرتها على تحقيق نهضة اقتصادية بمجرد رفع العقوبات.