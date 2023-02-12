سوريا تشارك في القمة العربية القادمة في الرياض

أكدت تقارير أن الجمهورية العربية السورية ستشارك في القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وعبر برنامج “على الحدود باختصار” الذي تبثه قناة “الشرق” الإخبارية، قال المحلل السعودي الدكتور علي العنزي، مساء أمس السبت، إن “المملكة تسعى إلى لم الشمل العربي خلال القمة العربية القادمة التي ستعقد في الرياض، وتسعى المملكة بكل جهدها ألا تكون أي دولة عربية خارج القمة”.

وأكد الدكتور علي العنزي؛ أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود في الرياض وعضو مجلس الشورى سابقاً (البرلمان السعودي) “أعتقد أن جولات وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله تصب في هذا الاتجاه”.

وأضاف إن “هذه الكارثة الإنسانية التي حصلت من الأشقاء العرب وهذه الهبة التي حصلت من الاشقاء العرب ستكون جسراً لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية ومحيطها العربي وهذا ما يتمناه كل الأشقاء العرب”.

وأكد أن “المملكة لن تكون عائقاً أمام عودة سوريا إلى الجامعة العربية”.

ووجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أيام، بتقديم الدعم والمساعدة لكل من تركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي وقع يوم الاثنين الماضي وخلف آلاف القتلى والجرحى، من خلال بعث فرق إنقاذ وتسيير جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة.

وكانت جامعة الدول العربية قد علقت في العام 2011، عضوية سوريا، وذلك بعد اندلاع الأزمة السورية في مارس/آذار من العام نفسه، وبقي المقعد شاغراً في كل الاجتماعات، ما عدا اجتماع القمة في مارس/آذار 2013، حيث شغل المقعد آنذاك معاذ الخطيب رئيس الائتلاف المعارض.

وفشلت تونس في إقناع العرب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، خلال 2019، وذلك أثناء استضافتها القمة العربية في مارس/آذار 2019.