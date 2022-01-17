سوريا تسمح بتمويل غير محدود لمشاريع الطاقة المتجددة

نقلت رويترز عن وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين أن مجلس النقد والتسليف السوري قرر السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لتمويل عدد من المشاريع الصناعية والطاقة المتجددة دون التقيد بسقوف الإقراض المحددة.

وحدد المجلس، في قرار أصدره، عددا من الضوابط التي تشمل بعضها إمكانية تصدير أكثر من 30% و إضافة إلى الضوابط المعتمدة سابقا يتوجب على المصارف العاملة الالتزام بها لتقديم التسهيلات الائتمانية للمشاريع المذكورة آنفا.

وتمنح التسهيلات حسب الضوابط على مراحل ترتبط بمراحل تنفيذ المشروع وتلتزم المصارف بتنفيذ زيارات ميدانية للمشاريع الممولة وإعداد تقارير لكل مرحلة من مراحل التنفيذ تقدم إلى الجهة صاحبة الصلاحية بالمنح قبل صرف الدفعة اللاحقة ويتم تضمين تلك التقارير ضمن الملفات الائتمانية الخاصة بتلك المشاريع.