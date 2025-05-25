سوريا تستقبل طلبات لتأسيس الشركات وفتح الاستثمار بمياه الشرب

أكد وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار أن سوريا أرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والطاقة والبنى التحتية وغيرها، ويتقدم يومياً إلى الوزارة العديد من الطلبات للعمل والاستثمار، مع الإشارة إلى أن نحو 500 شركة تقدمت بطلب تأسيس منذ بداية العام الحالي في مختلف القطاعات بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.

،وتابع الوزير بالقول:”هذا يحتّم ضرورة إيجاد وتوفير البنية التحتية المناسبة، إن كانت على صعيد المؤسسات أو التشريعات والقوانين المشجعة على الاستثمار والعمل بشكل عام.”

من جانب آخر، كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية أن قرار السماح بإنشاء معامل فلترة وتعبئة المياه على كل الأراضي السورية، سيسهم في فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتنافسية، وانخفاض أسعار عبوات المياه لتصبح في متناول الجميع.

فتح الاستثمار في قطاع تعبئة المياه بسوريا

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن قرار جديد يسمح للقطاع الخاص بإنشاء معامل لفلترة وتعبئة المياه في جميع أنحاء سوريا. يهدف هذا القرار إلى تعزيز الإنتاجية والتنافسية، وتخفيض أسعار المياه للمستهلكين.

هدف القرار: فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص في قطاع تعبئة المياه لزيادة الإنتاج، تعزيز التنافسية، وتخفيض أسعار عبوات المياه لتصبح في متناول الجميع.

إنهاء الاحتكار: القرار يأتي ضمن رؤية اقتصادية أوسع للوزارة نحو إقامة اقتصاد حر وتنافسي، ويهدف إلى إنهاء احتكار الاستثمار في هذا القطاع الذي كان مقتصرًا على أفراد أو جهات حكومية في “زمن النظام البائد”.

القرار يأتي ضمن رؤية اقتصادية أوسع للوزارة نحو إقامة اقتصاد حر وتنافسي، ويهدف إلى إنهاء احتكار الاستثمار في هذا القطاع الذي كان مقتصرًا على أفراد أو جهات حكومية في “زمن النظام البائد”. خطة استثمارية منظمة: تم تشكيل لجنة بالتعاون مع هيئة الموارد المائية لوضع خطة منظمة للاستثمار في المياه المفلترة، مع الحفاظ على المياه الجوفية.

تم تشكيل لجنة بالتعاون مع هيئة الموارد المائية لوضع خطة منظمة للاستثمار في المياه المفلترة، مع الحفاظ على المياه الجوفية. اشتراطات الجودة والرقابة: ستخضع المعامل لشروط صارمة في التعبئة والجودة وفق المواصفات السورية القياسية. سيتم أخذ عينات من العبوات في الأسواق للفحص والاختبار. ستقوم دوريات حماية المستهلك برقابة صناعية للتأكد من تطبيق شروط الإنتاج، الجودة، والنظافة.

أسباب اختلاف طعم المياه: يعود اختلاف الطعم إلى تنوع مصادر المياه (جوفية أو سطحية، طبيعية أو معدنية)، ولا يعني ذلك تدني الجودة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات القياسية.

يعود اختلاف الطعم إلى تنوع مصادر المياه (جوفية أو سطحية، طبيعية أو معدنية)، ولا يعني ذلك تدني الجودة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات القياسية. التنافسية وتغيير ثقافة الاستهلاك: من المتوقع أن يؤدي تنافس المعامل إلى انخفاض الأسعار مع الحفاظ على الجودة، مما قد يغير ثقافة استهلاك المياه نحو المياه المعبأة النظيفة، بعيدًا عن مصادر غير معقمة.

من المتوقع أن يؤدي تنافس المعامل إلى انخفاض الأسعار مع الحفاظ على الجودة، مما قد يغير ثقافة استهلاك المياه نحو المياه المعبأة النظيفة، بعيدًا عن مصادر غير معقمة. تحديد معدلات الإنتاج وحماية المخزون المائي: سيتم تحديد الطاقة الإنتاجية للمعامل بناءً على مصادر المياه وتوزيعها الجغرافي ودراسات منسوب المياه واحتياجات السكان، لضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي.

سيتم تحديد الطاقة الإنتاجية للمعامل بناءً على مصادر المياه وتوزيعها الجغرافي ودراسات منسوب المياه واحتياجات السكان، لضمان عدم الإضرار بالمخزون المائي. استغلال الأحواض المائية غير المستثمرة: يهدف القرار إلى الاستفادة من الأحواض المائية غير المستثمرة التي تذهب مخزوناتها إلى البحر أو دول مجاورة، لتحقيق استقرار مائي وإمكانية تصدير الفائض.

يهدف القرار إلى الاستفادة من الأحواض المائية غير المستثمرة التي تذهب مخزوناتها إلى البحر أو دول مجاورة، لتحقيق استقرار مائي وإمكانية تصدير الفائض. دعم معامل الوزارة: معامل المياه الأربعة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة مستمرة في العمل بالحد الأدنى، وسيتم توفير التمويل لتطوير خطوط إنتاجها لتصبح قادرة على منافسة القطاع الخاص.