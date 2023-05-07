سوريا تستعيد مقعدها بالجامعة العربية

(رويترز) – قال متحدث باسم جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إن وزراء الخارجية العرب تبنوا خلال اجتماعهم يوم الأحد قراراً باستعادة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية بعد نحو 12 سنة من تعليق عضويتها مما يدعم الجهود في المنطقة لتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضاف جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية إن القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وعُلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية في العام 2011 بسبب الحملة العنيفة على الاحتجاجات المناهضة للأسد في الشوارع والتي أدت إلى حرب أهلية مدمرة، وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق.

وفي الآونة الأخيرة، عادت بعض الدول العربية ومن بينها السعودية ومصر إلى التعامل مع سوريا عبر الزيارات والاجتماعات رفيعة المستوى. لكن بعض الدول العربية، ومن بينها قطر، ما زالت تعارض عودة العلاقات إلى سابق عهدها دون التوصل لحل سياسي للصراع السوري.

وتحاول الدول العربية التوصل إلى توافق في الرأي بشأن احتمال دعوة الأسد لحضور قمة الجامعة العربية في 19 مايو/أيار المقبل في الرياض لمناقشة خطى استئناف العلاقات.