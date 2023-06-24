أثار قانون جديد يقيد الاستثمار الأجنبي في ولاية فلوريدا الأمريكية، حديثاً، حالة من الارتباك والانتقادات حول المكان الذي لا يزال بإمكان بعض المشترين شراء العقارات فيه إن كان في أي مكان.

وستؤثر القيود على استثمارات الرعايا الأجانب من سبعة دول هي فنزويلا وكوبا وروسيا وإيران وكوريا الديمقراطية وسوريا بالإضافة إلى الصين، كما يحظر قانون مجلس الشيوخ رقم 264 تمامًا تقريبًا عمليات الاستحواذ التي يقوم بها المواطنون الصينيون والشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها.

ووقع حاكم فلوريدا رون ديسانتيس على مشروع القانون في الشهر الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ يوم 1 يوليو/تموز 2023.

ولن يتمكن المشترون من فنزويلا وكوبا وروسيا وإيران وكوريا وسوريا من شراء الأراضي الزراعية على مستوى ولاية فلوريدا (جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية) والعقارات ضمن 10 أميال من مرافق البنية التحتية الحيوية، وتشمل الأخيرة المطارات والموانئ البحرية ومحطات الطاقة الكهربائية ومحطات معالجة المياه ومحطات الغاز وبعض مرافق التصنيع وأكثر من ذلك.

ويسمح الاستثناء الوحيد الذي تمت إضافته لاحقاً للمواطنين الأجانب الذين يحملون تأشيرات غير سياحية بشراء عقار سكني واحد بمساحة تصل إلى 2 فدان إذا لم يكن العقار على بعد 5 أميال من منشأة عسكرية أمريكية.