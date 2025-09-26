سوريا.. برنامج استثماري سياحي واسع بقيمة 1.5 مليار دولار

يوسف باطر- سوريا: وقعت سوريا مشاريع سياحية بـ 1.5 مليار دولار لتطوير منشآت قائمة وبناء فنادق ومنتجعات ومدن ترفيهية. و يشمل ذلك تأهيل فندق “شيراتون” سابقاً بقيمة 60-65 مليون دولار، وتهدف لتعزيز الجاذبية السياحية. وكشف مازن الصالحاني وزير السياحة عن برنامج استثماري سياحي واسع بقيمة 1.5 مليار دولار في البلاد يتضمن إعادة تأهيل فندق البوابات السبع (الشيراتون سابقاً) بتكلفة تُقدَّر بين 60 و 65 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع تطويرية أخرى. وأضاف أنه بالنسبة للميزانية التقديرية لفندق البوابات السبع ( الشيراتون سابقا ) وبعد الدراسة وتحضير جداول الكميات الخاصة بالمشروع بلغت الكلفة التقديرية لإعادة تأهيله 60 – 65 مليون دولار، لافتا إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم توقيعها كمشاريع سياحية لكل المنشآت السياحية التي سيتم تطويرها والمسارات السياحية التي تم توقيعها ما بين مذكرات تفاهم وعقود تعادل تقريباً 1.5 مليار دولار، لافتا أنه تم البدء بإعداد المخططات التنفيذية والعقود النهائية للعديد من هذه المشاريع هذه المشاريع المتعلقة بتطوير المناطق التاريخية ومجالات انشاء الفنادق والمنتجعات السياحية المتكاملة والمدن الترفيهية، منها ما تم توقيع عقودها، ومنها قيد التوقيع.

جاء ذلك مع أعلان وزارة السياحة السورية عن إنطلاق أعمال تطوير وإعادة تأهيل واستثمار فندق البوابات السبع “Seven Gates Hotel” في العاصمة السورية (الذي كان يُعرف سابقاً باسم فندق شيراتون دمشق) بالتعاون مع فنادق ومنتجعات لوبارك كونكورد السعودية، في خطوة تنسجم مع استراتيجية الوزارة الرامية للارتقاء بالبنية التحتية السياحية في الدولة وتعزيز آفاق الاستثمار في الأصول السياحية وفق أرقى المعايير العالمية. وجاء الكشف عن بدء أعمال وتصاميم فندق البوابات السبع ضمن احتفالية رسمية أقيمت في الفندق بحضور السادة المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية السيد أحمد زيدان والسادة وزراء السياحة والمالية والاتصالات والثقافة والسادة المحافظين والقائم بأعمال السفارة السعودية بدمشق والسادة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية بسوريا ومدير هيئة الاستثمار السورية ومعاوني الوزراء والرئيس التنفيذي لشركة لوبارك كونكورد فايز طلاع العنزي والوفد المرافق والمدراء المعنيين ونخبة من الشخصيات السياسية والاقتصادية والسياحية والإعلامية.

مازن الصالحاني وزير السياحة-سوريا



يُذكر أن اتفاقية تطوير وإعادة تأهيل الفندق قد تم توقيعها في نهاية شهر أغسطس من العام الحالي، بين معالي السيد مازن الصالحاني وزير السياحة ممثلاً عن الجهة المالكة للمنشأة، والسيد فايز طلال العنزي الرئيس التنفيذي لشركة لوبارك كونكورد ممثلاً عن الشركة المستثمرة. وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى اليوم شركة لوبارك كونكورد مسؤولية أعمال التجديد والتحديث وإعادة تطوير المنشأة السياحية بالكامل، بهدف تحويلها إلى فندق من فئة الخمس نجوم ووجهة ضيافة متكاملة تضم مرافق إقامة فاخرة، ومطاعم، ومساحات للتسوق، ومرافق ترفيهية واستجمامية.

وتعكس هذه الشراكة طموحات التطوير السياحي السورية، حيث تنتهج وزارة السياحة خطة استراتيجية طويلة الأجل لتطوير القطاع وتعزيز بنيته التحتية وتوفير بيئة داعمة للمستثمرين. ومع تنوع بيئاتها الطبيعية وتاريخها الغني ورحابة تجارب الضيافة التي تقدمها، تمتلك سوريا اليوم إمكانات هائلة لتستعيد مكانتها مجدداً كوجهة سياحية رائدة في المنطقة. ولاشك بأن علاقات التعاون الاستراتيجي مع مطورين معروفين مثل لوبارك كونكورد ستلعب دوراً حيوياً في تعزيز إمكانات القطاع السياحي السوري والارتقاء بمعاييره الخدمية بما يرسخ مكانة الدولة كمركز جذاب لسفر السياحة والأعمال على حد سواء.

ويحمل الفندق اسمه “فندق البوابات السبع“ استلهاماً من أبواب دمشق التاريخية السبعة التي شكّلت عبر العصور مداخل رئيسية للمدينة العريقة، وهي: باب شرقي، باب الجابية، باب كيسان، باب الصغير، باب السلام، باب توما، وباب الفراديس. ويجسد هذا الاسم رمزية عميقة تعكس هوية دمشق كمدينة غنية بالإرث والتاريخ، وملتقى للحضارات والثقافات المتعاقبة. وستجسّد التصاميم الجديدة للفندق هذه الروح، مستلهمةً حكاية سوريا مهد الحضارات، وذلك بما ينسجم مع أرقى المعايير العالمية في الضيافة والتطوير العمراني.

وبهذه المناسبة قال مازن الصالحاني وزير السياحة: “تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية في إطار جهودنا المكثفة للنهوض بالقطاع السياحي السوري وإطلاق مكامن إمكاناته الهائلة. ونغتنم هذه الفرصة لنوجه الدعوة لجميع المستثمرين في المنطقة والعالم لاستكشاف الفرص الهائلة التي تقدمها سوريا، من المدن التاريخية العريقة مثل دمشق إلى الوجهات الساحلية والثقافية والطبيعية الغنيّة عن التعريف في الدولة. ونثق بأننا معاً قادرون على تأسيس قطاع سياحي يكفل تحقيق النمو المستدام، ويوفر فرص العمل، ويجذب أنظار العالم إلى الجمال الطبيعي الأخاذ والغنى التاريخي والثقافي لبلادنا”.

من جانبه قال فايز طلال العنزي، الرئيس التنفيذي لشركة لوبارك كونكورد: “تنسجم شراكتنا مع وزارة السياحة السورية بدقة مع رؤيتنا الطموحة لتطوير مشاريع رائدة في قطاع الضيافة، تجمع بين التراث الثقافي الغني والمعايير العالمية المتطورة. ونهدف من خلال هذه الاتفاقية لتسخير خبراتنا التشغيلية المتميزة وحضورنا الإقليمي الواسع بما يعود بالنفع على الدولة السورية، ويضمن تحويل فندق البوابات السبع إلى وجهة مرموقة في قطاع الضيافة السوري. ونحن فخورون بلعب دور حيوي في هذه الرحلة الطموحة ونثق بأن تعاوننا هذا سيخلق قيمة مستدامة للزوار والمجتمع المحلي أيضاً”.

وبموجب الاتفاقية، تبدأ اليوم لوبارك كونكورد على أعمال إعادة التطوير الشاملة لفندق البوابات السبع، بما يشمل وحدات شقق فندقية وفلل فندقية وبناء خاص بمواقف السيارات إلى جانب تطوير المرافق والمطاعم والتصاميم الداخلية والخارجية للفندق. ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال مدة ثلاث سنوات حيث سيقدم عند اكتماله معايير جديدة للضيافة الفاخرة في دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن إعادة تطوير فندق البوابات السبع يتوّج أول مشروع لشركة لوبارك كونكورد في السوق السورية، ويؤكد التزامها بدعم الطموحات السياحية للدولة من خلال حلول الضيافة العالمية. وسيلعب الفندق عند اكتمال مشروعه دوراً رئيسياً في قطاع السياحة السوري وسيغدو معلماً مرموقاً في قطاع الضيافة بدمشق، ليقدم للضيوف والزوار من السياح ورجال الأعمال تجارب ضيافة متفوقة تعكس التراث السوري الغني والإمكانات المتنامية للدولة كوجهة سياحية إقليمية جذابة. كما يجدر بالذكر أن للمشروع بعداً خيرياً، إذ ستُخصَّص نسبة من أرباحه لدعم الأعمال والمبادرات الخيرية. وتأسست لوبارك كونكورد عام 2015، وسرعان ما رسخت مكانتها كلاعب موثوق في قطاع الضيافة بالمملكة العربية السعودية. وقد توسعت المجموعة لتشمل 13 فندقاً ومنتجعاً تعمل في مختلف أنحاء المملكة، وتدير أكثر من 900 غرفة، فيما يجري حالياً تطوير 13 منشأة إضافية من المتوقع أن تضيف أكثر من 2000 غرفة إلى محفظتها. وفي اتفاقية تاريخية مدتها 10 سنوات مع مجموعة فنادق ومنتجعات ويندهام، ستطلق لوبارك كونكورد 100 فندقاً من علامة سوبر 8® باي ويندهام في مختلف أنحاء المملكة بحلول عام 2035، وذلك انسجاماً مع أهداف المملكة السياحية الطموحة ضمن رؤية 2030.