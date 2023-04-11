سوريا، هجمات صاروخية على قاعدة أمريكية في دير الزور

أفادت مصادر محلية بتعرض حقل كونيكو للغاز الذي تتمركز فيه قوات أمريكية ومحيطه في محافظة دير الزور شرقي سوريا لهجمات بقذائف صاروخية بحسب وكالة الأناضول.

وذكرت المصادر ، الإثنين، أن الهجمات تم تنفيذها من مناطق توجد فيها مجموعات أجنبية إرهابية مدعومة من إيران في دير الزور. وأوضحت أن القذائف الصاروخية تم إطلاقها من البوكمال شرق دير الزور. تحدثت المصادر عن أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من قلب قاعدة الجيش الأمريكي في حقل “كونيكو”، بعد استهدافها مساء اليوم من قبل مجهولين، بعدد من الصواريخ.

وأكدت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران المروحي والاستطلاعي الأمريكي يغطي سماء المنطقة المحيطة بالحقل الغازي الذي يهيمن عليه الجيش الأمريكي. وأكدت أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مواقع اشتعال النيران داخل القاعدة.

وبالتزامن، قامت دوريات من المسلحين المولين للجيش الأمريكي في تنظيم “قسد” بإغلاق جميع الطرق في المنطقة. ويعد حقل “كونيكو” للغاز الطبيعي أحد أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي، ويحظى بحراسة مشددة من قبلها. ويوجد فوق الحقل منطاد حراري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي لمراقبة التحركات في المنطقة المحيطة. ويحتل الجيش الأمريكي 28 قاعدة عسكرية معلنة في سوريا، معظمها أقيم في أكبر حقول للنفط والغاز التي تنتج غالبية الثروة الباطنية في البلاد، ومنها حقل كونيكو للغاز الطبيعي.

وكشفت وزارة النفط السورية، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن أن “قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميًا من الحقول التي تحتلها شرقي سوريا من أصل مجمل إنتاجها اليومي البالغ 80.3 ألف برميل”. وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة ككردستان العراق ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم “جبهة النصرة”، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.

تحدثت المصادر عن أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من قلب قاعدة الجيش الأمريكي في حقل “كونيكو”، بعد استهدافها مساء اليوم من قبل مجهولين، بعدد من الصواريخ.

وأكدت المصادر أن تحليقا مكثفا للطيران المروحي والاستطلاعي الأمريكي يغطي سماء المنطقة المحيطة بالحقل الغازي الذي يهيمن عليه الجيش الأمريكي.

وأكدت أن سيارات الإسعاف والإطفاء هرعت إلى مواقع اشتعال النيران داخل القاعدة.

وبالتزامن، قامت دوريات من المسلحين المولين للجيش الأمريكي في تنظيم “قسد” بإغلاق جميع الطرق في المنطقة.

ويعد حقل “كونيكو” للغاز الطبيعي أحد أكبر القواعد العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي، ويحظى بحراسة مشددة من قبلها.

ويوجد فوق الحقل منطاد حراري تابع لقوات الاحتلال الأمريكي لمراقبة التحركات في المنطقة المحيطة.

ويحتل الجيش الأمريكي 28 قاعدة عسكرية معلنة في سوريا، معظمها أقيم في أكبر حقول للنفط والغاز التي تنتج غالبية الثروة الباطنية في البلاد، ومنها حقل كونيكو للغاز الطبيعي.

وكشفت وزارة النفط السورية، في شهر فبراير/شباط الماضي، عن أن “قوات الاحتلال الأمريكي ومرتزقتها تسرق ما يصل إلى 66 ألف برميل يوميًا من الحقول التي تحتلها شرقي سوريا من أصل مجمل إنتاجها اليومي البالغ 80.3 ألف برميل”.

وينشط ضباط وجنود الجيش الأمريكي في عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا تمهيدا لبيعها في الأسواق السوداء القريبة ككردستان العراق ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم “جبهة النصرة”، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أقرت في بيان الشهر الماضي أن متعاقدًا أمريكيًا قتل في سوريا بعد أن قصفت طائرة مسيرة، علما أن ثلث المتعاقدين هم من الأمريكيين بحسب احصاء للكونغرس أظهر أن 7908 متعاقدا في الجيش الأمريكي لايزالون في سوريا والعراق.

ويسيطر على أجزاء من محافظة دير الزور شرق نهر الفرات تنظيم “بي كي كي/واي بي جي” الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة.