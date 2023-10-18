سوريا، مطار دمشق الدولي يستعد للعودة للخدمة

أفاد التلفزيون الرسمي السوري في ساعة مبكرة من صباح يوم الأربعاء عن مدير عام المؤسسة العامة للطيران المدني السوري باسم منصور القول إن مطار دمشق الدولي سيستأنف العمل قريبا بعد خروجه من الخدمة إثر ضربة جوية إسرائيلية وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وقال منصور “مطار دمشق الدولي يستأنف عمله اعتبارا من ظهر الغد بعد إصلاح المهابط التي تم قصفها من قبل العدو”.

وقالت سوريا يوم الخميس إن القوات الإسرائيلية شنت هجمات صاروخية متزامنة على مطاري العاصمة دمشق ومدينة حلب بالشمال، مما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما من الخدمة.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت مؤخرا عن تحويل جميع الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة)، لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه على إثر العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين وتسبب بخروجهما من الخدمة تم تحويل جميع الرحلات الجوية المبرمجة عبر المطارين من (قدوم ومغادرة)، لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن كوادرها في المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية باشرت بالكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرجات المطارين وإزالة آثار العدوان، تمهيداً لإصلاحهما وإعادتهما للخدمة.

ودعت الوزارة المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية والتواصل مع إدارات المطارات لأي استفسار.