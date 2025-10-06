فريق التحرير by فريق التحرير

سوريا، غداً انطلاق منتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل MOVE

منتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل (MOVE)"، تنظمه غداً وزارة النقل السورية بالتعاون مع تطبيق النقل التشاركي "يلاغو (YallaGo!)"،

فريق التحرير
سوريا
سوريا

ينطلق في العاصمة السورية دمشق يوم غد الثلاثاء 7 أكتوبر، “منتدى ريادة الأعمال في رقميات النقل (MOVE)”، الذي تنظمه وزارة النقل السورية بالتعاون مع تطبيق النقل التشاركي “يلاغو (YallaGo!)”، الراعي الماسي للحدث. يهدف المنتدى إلى دفع مسار رقمنة قطاع النقل في سوريا، وبحث آليات تحويل الأفكار الريادية إلى سياسات حكومية واستراتيجيات تنفيذية لتعزيز التحول الرقمي والاستدامة. ويشهد المنتدى مشاركة حكومية رفيعة المستوى بحضور وزراء المالية والنقل والاتصالات والشؤون الاجتماعية وحاكم المصرف المركزي، إلى جانب رواد أعمال ومستثمرين وخبراء محليين ودوليين. وتتضمن فعاليات المنتدى حوالاات تتركز على تبني الحلول الرقمية، والسلامة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وسيكون هناك مسابقة للشركات الناشئة في مجال النقل الذكي، حيث تم اختيار 7 شركات للتنافس. ويستضيف المنتدى عمر الغبرا، وزير النقل الكندي السابق، كضيف شرف. وسيجري استعراض تجارب إقليمية في رقمنة النقل من السعودية والإمارات، فضلا عن عرض النتائج الملموسة التي حققتها “يلاغو” في سوريا، ومنها تنفيذ أكثر من 20 مليون رحلة حتى ديسمبر 2024، وتوفير ما يعادل 32 مليون دولار من تكاليف الوقود وتقليل انبعاثات CO2​. ويُؤمل أن تسفر مخرجات المنتدى عن خارطة طريق عملية لتعزيز رقمنة النقل وتسهيل دخول الاستثمارات الذكية في سوريا.

خالد مصطفى المؤسس الشريك لشركة “يلاغو”

وصرح خالد مصطفى المؤسس الشريك لشركة “يلاغو”: “بمناسبة انعقاد مؤتمر MOVE، نحن في “يلاغو” فخورون برعايتنا هذا الحدث الوطني الهام الذي يجمع تحت سقف واحد مع صناع القرار والرواد والمستثمرين لدفع عجلة رقمنة النقل في سوريا. تؤكد الأرقام التي حققناها، من توفير في الوقود وتقليل للانبعاثات الضارة، أن رؤيتنا قادرة على صنع تأثير اقتصادي وبيئي ملموس. هذا المؤتمر هو منصة حيوية لتحويل الأفكار الريادية إلى سياسات تنفيذية، ونحن نتطلع إلى شراكات جديدة تمهد الطريق نحو نظام نقل ذكي ومستدام في جميع المحافظات السورية.”

