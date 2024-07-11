الملياردير سوروس يعلن عن خطوبته من هوما عابدين المساعدة السابقة لهيلاري كلينتون

كشفت صحيفة بريطانية عن خطوبة الملياردير أليكس سوروس وهوما عابدين. وذكرت أن الاثنين احتفلا بخطوبتهما في إيطاليا. وشوهدت عابدين، سعيدة وتبدو مغرمة بالملياردير أليكس سووس ابن جورج سوروس بحسب صحيفة بيج سكس.

ألكس البالغ من العمر 38 عامًا ظهر في صور لحفل الخطوبة وعابدين التي اشتهرت بعد عملها مساعدة سبقة لهيلاري كلينتون، هي في سن الثامنة والأربعين.

وكان الملياردير جورج سوروس البالغ من العمر 93 عامًا، ومؤسس منظمات المجتمع المفتوح تنازل العام الماضي لابنه ألكس عن إدارة إمبراطوريته التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

تمول مؤسسات سوروس بحوالي 1.5 مليار دولار تحولها سنويًا إلى مجموعات إعلامية ومنظمات أخرى تقول إنها تدعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لموقعها على الإنترنت. لصحيفة وول ستريت جورنال إنه “مضطلع بالسياسة أكثر” من والده ، لكنه أشار إلى أن الاثنين “يفكران على حد سواء”. قال أليكس إنه كان يوسع “الأهداف الليبرالية” لوالده ويتبنى أسبابًا مختلفة بما في ذلك حقوق التصويت والإجهاض ، فضلاً عن المساواة الجندرية.

وقال إنه يهدف إلى الاستمرار في استخدام ثروة الأسرة لدعم السياسيين الأمريكيين ذوي الميول اليسارية. قال أليكس لصحيفة وول ستريت جورنال إنه التقى مؤخرًا بمسؤولي إدارة بايدن وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورؤساء الدول ، بما في ذلك الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ، للضغط من أجل القضايا المتعلقة بمؤسسة الأسرة.

وسبق أن تصدرت هوما العناوين قبل سنوات بعد أن دمرت فضائح جنسية المسيرة المهنية لزوجها السابق، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي أنتوني وينر.

مع كلينتون

في حملة هيلاري كلينتون الانتخابية عام 2016 انتهت علاقة الأخيرة بهوما عابدينبعد العثور على 650 ألف رسالة بريد إلكتروني في كمبيوتر محمول استخدمته عابدين في وقت سابق قبل الانفصال عن زوجها عضو مجلس النواب السابق، أنتوني وينر، وذلك في قضية استخدام كلينتون حساباً غير رسمي في التعامل مع رسائل وزارة الخارجية الأميركية إبان توليها المنصب. والرسائل اكتشفت أثناء التحقيق مع وينر في فضيحة جنسية عبر الإنترنت مع فتاة قاصر دون الـ 15 عاما. وجاء توقيت هذا التحقيق قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية مما شكل ضربة قاسية لحملة المرشحة كلينتون.

سوروس، أسم يثير الرعب

اشتهر جوروج سوروس بمضارباته على العملات، وسنة 1992، تهاوى حال بنك إنجلترا أمام رهان من الملياردير الأميركي جورج سوروس ضد الجنيه الإسترليني بعمليات مضاربة وبيع على المكشوف، وليصبح معروفًا باسم “الرجل الذي كسر بنك إنجلترا”، وحقق سوروس يومها ربحا بأكثر من مليار دولار، كما كان سببا رئيسيا في انهيار النظام النقدي لبريطانيا.

وفي آسيا قام سوروس من خلال صندوقه “كوانتم فاند” بعمليات مضاربة مماثلة وفي فبراير/شباط 1997 تركز البيع على المكشوف باستهداف البات التايلاندي وعملات كل الفلبين وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وهونج كونج وماليزيا. وجرى ضبك الهجوم بدقة لدرجة أن السرعة والحدة التي هبطت بها عملات تلك الدول أذهلت الكثير من المراقبين. خلال الأشهر الثلاثة الممتدة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول من عام 1997، خسر البات التايلاندي 40% من قيمته، بينما تراجعت الروبية الإندونيسية بنسبة 40%، في حين تراجع كل من البيزو الفلبيني والرينجيت الماليزي بنسبة 27%. أما الوون الكوري الجنوبي فقد خسر 35% من قيمته تقريباً.

يذكر أن سوروس يملك ويدير منظمات عابرة للقارات فضلا عن استثماراته الهائلة ومنظماته الإعلامية القوية التي ترسخ نفوذه العالمي في أكثر من 120 دولة في العالم من آسيا وأمريكا الجنوبية وحتى دول أوروبا الشرقيّة من جورجيا وأوكرانيا وحتى بلغاريا وغيرها، ويجسد سوروس أقوى انخراط لأصحاب المليارات في السياسة عبر منظمات المجتمع المدني، وهو من أبرز مموّلي الحزب الديموقراطي والقضايا الليبرالية في أميركا.