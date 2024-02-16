فريق التحرير by فريق التحرير

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سورا، أداة تثير ضجة مع قدراتها الهائلة لتحويل النص إلى مقاطع فيديو من شركة أوبن إي آي

أنت تكتب وسورا تتولى توليد فيلم فيديو لما تقوله في استفسارك بهذه الأداة الجديدة من أوبن إي آي

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت أوبن إي أي، صاحبة أداة تشات جي بي تي، عن أداة سورا Sora لتحويل النص إلى فيديو من OpenAI وتذهل الشركة المدعومة من مايكروسوفت المتابعين بفضل قدرات الأداة الجديدة، والتي انتشرت اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو واقعية للغاية تم إنشاؤها باستخدام وصف بكلمات لها، لتتولى الأداة توليد أفلام ومقاطع فيديو واقعية لدرجة لا تصدق.

وقالت الشركة إن أداة سورا Sora قادرة على إنشاء مشاهد معقدة بشخصيات متعددة وأنواع محددة من الحركة وتفاصيل دقيقة للموضوع والخلفية.

لا يكتفي النموذج استيعاب ما يطلبه المستخدم في الاستفسار فحسب، بل يفهم أيضًا كيفية وجود هذه الأشياء في العالم الواقعي.” ودعا سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي OpenAI، على موقع X المستخدمين لاقتراح أفكار استفسارات قبل ناتج الاداة الذي تضمن مقاطع فيديو واقعية لكلبين على قمة جبل، وجدة تصنع النوكي، وحيوانات بحرية تشارك في سباق دراجات على قمة المحيط.

لكن الجانب المذهل هو جودة الفيديو حتى في مشاهد الحركة السريعة التي أصبحت شديدة الواقعية لدرجة أنه لا يمكن تمييزها عن اللقطات الحقيقية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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