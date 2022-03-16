سوديكسو الشرق الأوسط تحصد شهادة المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين

أعلنت سوديكسو الشرق الأوسط عن نيل شركة كلفن لخدمات التموين ذ م م التابعة لها والتي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها شهادة المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين (GEEIS) المعتمدة من آربوروس وهي منظمة غير ربحية ، وبالتعاون مع مكتب بيرو فيريتاس وذلك إشادةً بريادتها في مبادرات المساواة بين الجنسين والتنوّع والشمول في المنطقة.

وتعتبر شهادة المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين (GEEIS) بمثابة أداة للدعم الإداري تثني على جهود المساواة بين الجنسين في مكان العمل. كممارس شغوف للمبادرات المتوازنة بين الجنسين التي تبدأ من الحياة اليومية ، أطلقت الشركة الرائدة في تقديم الخدمات الرامية إلى تحسين جودة الحياة مجموعة من المبادرات على مستوى الشركة ككل حرصًا على خلق بيئة شاملة للجنسين. وبعد أن كان حكرًا على الذكور في العام 2016، أصبح فريق القيادة العليا للشركة يتألف اليوم من 28% من القيادات النسائية. فقد طبّقت الشركة برنامج “روح الشمول” للمرة الأولى في العام 2016 على مستوى كبار قادة الشركة في المنطقة وقد بات الآن يشمل كل الموظفين.

ويركز هذا البرنامج التدريبي على خلق ورعاية بيئة عمل شاملة لكل من الموظفين والعملاء أثناء التواجد في مواقع الشركة. في العام 2018، وقّعت سوديكسو الشرق الأوسط وثيقة مبادئ تمكين المرأة (WEP) الصادرة عن الأمم المتحدة في الدول التي تتواجد فيها في الشرق الأوسط حيث تحدد الوثيقة الخطوات التي يجب على الشركة اتباعها من أجل تنويع دور المرأة في الشركة والمجتمع والاعتراف به وتعزيزه. كذلك، أنشأت سوديكسو مجلسًا استشاريًا عالميًا يسمى “سو توغاذر”، مهمته تحقيق المساواة بين الجنسين على مستوى عمليات الأفراد في الشركة. ويقدم مجلس الإدارة تدريبات وورش عمل إلكترونية لجميع القادة والمديرين حول محاربة التحيّز اللاواعي بالاستفادة من شبكات الجهات المحلية الفاعلة في القطاع وذلك لتمكين المديرات النساء من فهم التحديات التي يواجهنها بشكل أفضل. وتشجيعًا للتنوع على مستوى الموظفين، قدمت الشركة البرنامج التدريبي “التوظيف بدون تمييز” لنحو 500 موظف بهدف ضمان عملية توظيف سلسة وشاملة للموظفين الجدد. كذلك، وفّرت سوديكسو فرص التدرج عبر الأدوار الوظيفية وفرص التنقل عبر المناطق الجغرافية للموظفين بغية تعزيز مرونة مسيرتهم المهنية. وفي خطوة لاستقطاب النساء في المناصب التي يهيمن عليها الذكور عادةً، يدعو برنامج “شي ووركس” النساء في المجتمعات المحلية والجامعات للمشاركة في دورة تدريبية أثناء العمل في الشركة لفهم توزّع الأدوار فيها. ويُعتبر هذا البرنامج بمثابة الخطوة الأولى لبدء النساء مسيرتهنّ المهنية في سوديكسو. وباعتبارها مدافعًا قويًا عن تكافؤ الفرص، تتبع سوديكسو خطة تعاقب متوازنة بين الجنسين تركّز على توظيف النساء الجديرات. واليوم، تشمل قائمة التوظيف في سوديكسو الشرق الأوسط نسبة 50% من النساء فيما تشمل خطط التعاقب الوظيفي 30% من النساء، وتطمح الشركة للوصول إلى نسبة 50% وذلك على مستوى خطة التعاقب المخصصة للمناصب العليا بحلول العام 2022. كذلك، وضعت سوديسكو سياسات متعددة للاحتفاظ بالموظفات الماهرات والموهوبات وتعزيز التقدم المحرز على مستوى التوازن بين الجنسين. وفي هذا السياق، تخضع الموظفات اللواتي يتمتعن بإمكانيات عالية لبرامج الإرشاد أثناء العمل لتشجيعهن على استكشاف فرصهن الوظيفية في مختلف القطاعات التي يهيمن عليها الذكور وذلك على غرار الطريقة التي تقدمت بها بيتيا رازيتا في مسيرتها المهنية من إدارة عمليات سوديكسو في مدغشقر إلى إدارة أحد المواقع البارزة التي يهيمن عليها الذكور في قطاع الدفاع في الإمارات العربية المتحدة.

من جهة أخرى، تحرص مبادرات سوديكسو المتوازنة بين الجنسين على حصول النساء على أجر عادل ومتساوٍ وفقًا لمهاراتهن وإنجازاتهن، وبالتالي تمكين الشركة من الحفاظ على نموذج أعمالها المتوازن بين الجنسين. وتعليقًا على نيل اعتماد المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين، قال كولم أوماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة سوديكسو الشرق الأوسط: “في سوديكسو الشرق الأوسط، نبذل قصارى جهدنا لنكون من بين أفضل الشركات التي تطبق ممارسات الشمول والتوازن بين الجنسين. نحن نسعى دائمًا إلى إرساء معايير جديدة بشكل استباقي على مستوى سياساتنا وممارساتنا في المنطقة والمجموعة وذلك لضمان خلق بيئة عمل منصفة للموظفات ودعمهنّ لتعزيز مسيرتهنّ المهنية. في سوديسكو ، يبدأ هذا بالدعم والتوجيه اليومي للموظفات الموهوبات لدينا للوصول إلى أعلى الإمكانات. وفي حين أننا أحرزنا تقدمًا ملحوظًا، لا يزال أمامنا شوط كبير لنقطعه. ولا بد لي من القول إن هذه الشهادة من المعيار الأوروبي والدولي للمساواة بين الجنسين ما هي إلا دافع لنا لتعزيز التزاماتنا الرامية إلى ردم الهوة بين الجنسين وتحسين جودة حياة موظفي سوديكسو في مكان العمل”.