سوتشي، خط جديد لرحلات الاتحاد للطيران

أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم أولى رحلاتها إلى مدينة سوتشي الروسية، لتربط بشكل مباشر بين أبوظبي وساحل البحر الأسود.

وبتسيير الرحلة ثلاث مرات أسبوعيًا، يوفر الخط الجديد للمسافرين فرصة الوصول بسهولة إلى هذه الوجهة السياحية النابضة بالحياة، في وقت طيران لا يتجاوز 4 ساعات و20 دقيقة من أبوظبي إلى سوتشي.

وحطّت الرحلة EY858 صباح اليوم في مطار سوتشي الدولي، حيث استُقبلت بمراسم احتفالية مميّزة، إيذانًا بانطلاق ممرٍ جديد لعشّاق السفر والاستجمام. و يتم تسيير الرحلات أيام الثلاثاء والخميس والأحد، مما يجعلها مثالية لعطلات نهاية الأسبوع أو رحلات الاستجمام المديدة، مما يجعل سوتشي بمزيجها الفريد من الشمس والبحر والثلوج أقرب من أي وقت مضى.

وقالت نتاليا غوريونوفا، مدير محطة روسيا في الاتحاد للطيران: ” تُعد سوتشي جوهرة سياحية حقيقية، ونحن متحمسون لربطها مباشرة بأبوظبي، لنُوفّر للمسافرين تجربة سلسة تفتح أمامهم آفاقاً واسعة من خيارات الترفيه.” “هذه الرحلة القصيرة تتيح للضيوف الاستمتاع بتجارب متنوعة، من سواحل البحر الأسود المشمسة إلى منحدرات التزلج عالمية المستوى، ما يجعل أبرز وجهات العطلات في روسيا وجهة سهلة الوصول لضيوفنا على مدار العام.”

أهم الوجهات الروسية

تعتبر سوتشي، التي تحتضنها جبال القوقاز الشامخة على شواطئ البحر الأسود، واحدة من أبرز الوجهات السياحية في روسيا على مدار العام. ففي الصيف، يمكن للزوار الاستمتاع بشواطئها الخلابة والمشي على الواجهات البحرية النابضة بالحياة، بينما يجد عشاق الشتاء ضالتهم في منتجعات التزلج العالمية مثل روزا خوتور، التي تبعد 40 دقيقة فقط عن وسط المدينة، واشتهرت باستضافتها لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014.

ويُعد المزيج الغني من الجمال الطبيعي، وتجارب الاستجمام، والإرث الثقافي في سوتشي إضافة مميزة وجاذبة لشبكة وجهات الاتحاد للطيران. و يتم تسيير الرحلات على متن طائرات الاتحاد من طراز إيرباص A320 الحديثة، التي تضم 8 مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعدًا في الدرجة السياحة، مع تقديم خدمات الضيافة المميزة التي تشتهر بها الناقلة. حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بمأكولات مستوحاة من المطبخ المحلي، و الاختيار من بين مجموعة متنوعة من خيارات الترفيه على متن الطائرة، مما يضمن لهم تجربة سفر ممتعة ومريحة.

16 وجهة جديدة

يعد خط سوتشي جزءًا من خطة الاتحاد الطموحة لتوسيع شبكة رحلاتها لعام 2025، التي تشمل 16 وجهة جديدة تتوزع بين إفريقيا (الجزائر، تونس، العلمين)، و أمريكا الشمالية (أتلانتا)، وآسيا (هانوي، هونغ كونغ، تايبيه، تشيانغ ماي، كرابي، ميدان، بنوم بنه). حيث يعكس هذا التوسع التزام الاتحاد للطيران بربط الثقافات المتنوعة وتقديم تجارب سفر سلسة للمسافرين من جميع أنحاء العالم. بالتزامن مع تدشين رحلاتها إلى سوتشي، أطلقت الاتحاد للطيران تحديًا فريدًا بعنوان “التحدي الاستثنائي”، حيث يتيح للضيوف فرصة خوض سباق لزيارة 15 وجهة جديدة من ضمنها سوتشي، والفوز بـ5 ملايين ميل من برنامج ضيف الاتحاد. ويمكن لأي عضو جديد أو حالي في البرنامج التسجيل للمشاركة في هذا التحدي، حيث يُمنح المشاركون 12 شهرًا لإكمال زياراتهم. وسيتم تكريم أول ثلاثة أعضاء يتمكنون من زيارة جميع الوجهات، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 5 ملايين ميل، بينما ينال الفائز الثاني 3 ملايين ميل، ويُمنح الفائز الثالث مليون ميل.