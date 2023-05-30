سوبر كمبيوتر للذكاء الاصطناعي يرفع قيمة إنفيديا لتريليون دولار

تجاوزت اليوم القيمة السوقية لشركة “إنفيديا” Nvidia حد تريليون دولار أميركي، مع ارتفاع سعر سهم الشركة لحدود 412 دولاراً يوم الثلاثاء بعد أن كشف الرئيس التنفيذي للشركة جنسنغ هوانغ في حديثه في معرض كمبيوتكس في تايوان عن منصة سوبر كمبيوتر جديدة للذكاء الاصطناعي تسمى جريس هابر DGX GH200. لمساعدة شركات التكنولوجيا الكبيرة في في تطوير الجيل التالي من تشات جي بي تي وتطبيقات مستقبلية مذهلة على حد زعمه.

كما عرض أحدث منتجات الشركة الجديدة التي تنافس شركات تقنية عملاقة مثل إنتل وإي إم دي وحتى شركة شرائح الشبكات برودكوم وغيرها.

وكان سهم الشركة قد ارتفع بأكثر من 30٪ منذ الأسبوع الماضي. لكنها اليوم انضمت لشركات التقنية التريليوني وهي أبل وأمازون وألفابيت ومايكروسوفت والتي تزيد قيمة كل منها على تريليون دولار.

وصلت عائدات منصة إنفيديا المصممة بالذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات إلى مستوى قياسي ، مدفوعة بالطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة ، في حين يُعزى الانخفاض السنوي لمنصة الألعاب إلى بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة وانخفاض الشحنات.

وأشار تقرير لبلومبرغ أن القيمة السوقية لشركة إنفيديا كسبت 29٪ في تعاملات ما بعد السوق يوم الأربعاء وفقًا للتوقعات، ومع فورة الذكاء الاصطناعي الذي شهد مشاركة إنفيديا بأكثر من الضعف هذا العام ، فإن الشركة اضمت اليوم إلى نادي الشركات القليلة التي تزيد قيمة رسملتها السوقية عن تريليون دولار.

وذكر هوانغ أن كل من مايكروسوفت وغوغل وميتا بدأت العمل مع شركته للاستفادة من منصة جريس هابر NVIDIA Grace Hopper، وزعم أن قدرات المنصة ستحدث ثورة في الاتصالات ليدخل فضاء التواصل المجسم ثلاثي الأبعاد بدلا من اتصالات الفيديو فقط، إلى جانب تطبيقات عديدة أخرى.

وعرض رئيس إنفيديا طائفة كبيرة من المنتجات التي تركز معظمها على الجيل التالي من تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل، شريحة محولات سبيكترم Spectrum-4، التي تضم مئة مليار ترانزيستور بحجم فائق الصغر لتساعد في نقل البيانات دون الحاجة لضغطها أو فقدان كتل منها ولتنقل كميات هائلة من البيانات بمعدل يقارب 51 تيرابايت بالثانية (51Tb/sec)، ويتوقع أن تحدث تحولا هائلا في عالم شبكات إيثرنت الذي تهيمن عليه شركة الشرائح برودكوم Broadcom حاليا.

أما منصة جريس هابر Grace Hopper -GH200 فهي أول نظام يتم شحنه مع ما تسميه الشركة “superchip” ، شريحة سوبر وستساعد الشركة على منافسة مع وحدات المعالجة المركزية x86 من إنتل وإي إم دي.

كما أعلنت إنفيديا أنها تتعاون مع سوفت بنك SoftBank في اليابان لنشر المنصة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الجديدة والموزعة في جميع أنحاء اليابان.

ويستكشف سوفت بنك إنشاء تطبيقات الجيل الخامس 5G مثل سيارات ذاتية القيادة ومصانع الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والافتراضي والحوسبة البصرية والتوائمة الرقمية.