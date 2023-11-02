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سواريز وميسي معاً مجدداً

سواريز وميسي سيعودان ليكونا في فريق واحد بعد انتشار أخبار حول اتفاق فريق إنتر ميامي على ضم الأورغوياني لصفوفه العام المقبل

فريق التحرير by فريق التحرير
سواريز وميسي معاً مجدداً

ذكرت تقارير صحافية أن اللاعب الأوروغواياني لويس سواريز سينتقل إلى فريق إنتر ميامي الأميركي عام 2024، لينضم إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني.

وكتب الصحافي الأرجنتيني سيزار لويس ميرلو، المتخصّص في سوق الانتقالات، على حسابه في منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أن سوايز سيرحل عن نادي غريميو البرازيلي نهاية العام، لينضمّ مرة أخرى لزملائه السابقين، ميسي والإسبانيين سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا في النادي الأميركي.

وأشار ميرلو إلى أن الاتفاق بين النادي وسواريز (36 عاماً)، هو لموسم واحد، مع إمكانية تمديده لعام إضافي.

بذلك يعود “لويزيتو” لمزاملة ميسي، للمرة الأولى منذ عام 2020، حين انتقل الأوروغواياني إلى أتلتيكو مدريد، بعدما شكّلا ثنائياً في برشلونة، منذ انضمامه إليه من ليفربول عام 2014 بصفقة بلغت 80 مليون دولار أميركي.

ميسي وسواريز شكّلا مع البرازيلي نيمار ثلاثياً هجومياً متميّزاً في النادي الكاتالوني عرف بـ”MSN” نسبة للأحرف الأولى من اسم كل منهم، إذ أحرز ألقاباً كثيرة، بما في ذلك الثلاثية بقيادة المدرب لويس إنريكي عام 2015.

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