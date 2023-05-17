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Posted inأخبار أريبيان بزنساستثمار

سهم مانشستر يونايتد يقفز 10% بعد العرض القطري الجديد

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ملعب أولد ترافورد
ملعب أولد ترافورد

ارتفعت أسهم شركة “مانشستر يونايتد” (Manchester United) بما يصل إلى 10% في تعاملات ما قبل افتتاح الأسواق الأمريكية، بعد أن أفاد أشخاص مطلعون على الأمر بأن مجموعة قطرية بقيادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني قدمت عرضاً محسناً للاستحواذ على النادي الإنجليزي لكرة القدم، كما أوردت وكالة “بلومبيرج”.

وارتفعت أسهم “مان يونايتد” المدرجة في بورصة نيويورك بنسبة 9.7% إلى 20.80 دولاراً عند الساعة 5:20 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. ولا تزال قيمة السهم في أي صفقة شراء غير واضحة، علماً أن القيمة السوقية لشركة “مان يونايتد” بلغت 3.1 مليار دولار في ختام تعاملات يوم أمس الثلاثاء.

وتعرض المجموعة التي تقودها قطر شراء 100% من النادي. وتأتي الأنباء عن تقديم المجموعة عرضاً محسّناً، في أعقاب تقارير أفادت الأسبوع الماضي بأن الملياردير البريطاني، جيم راتكليف، كان على وشك الفوز بصفة شراء الفريق.

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