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Posted inأخبار أريبيان بزنسالأسهم

سهم لومي يقفز 30% في أول يوم تداول في السعودية

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خلال الإحتفال ببدء تداول سهم شركة لومي في تداول السعودية
خلال الإحتفال ببدء تداول سهم شركة لومي في تداول السعودية

قفز سهم شركة لومي لتأجير السيارات بالحد الأقصى البالغ 30% في أول أيام تداوله في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الاثنين، مسجلاً سعر 85.8 ريال، وبلغت قيمة التداولات على السهم نحو 109.5 مليون ريال عبر التداول على نحو 1.28 مليون سهم.

وكان سعر الطرح قد بلغ 66 ريالاً.

وأدرجت أسهم الشركة في السوق السعودية الرئيسية، برمز تداول 4262 وبالرمز الدولي SA15SH122J13.

وتكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

وكانت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد، والتي جرت بتاريخ 12 أيلول / سبتمبر 2023، قد شهدت اكتتاب 124888 مستثمراً بسعر الطرح النهائي الذي بلغ 66 ريالاً للسهم الواحد، حيث بلغ إجمالي الطلب من شريحة المستثمرين الأفراد 1.25 مليار ريال، تقريباً انتهت بتغطية بلغت 11.5 مرة.

وبلغ عدد الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد 1.65 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.

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