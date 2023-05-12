سهم تسلا يرتفع مع أنباء عن تنحي إيلون ماسك عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر

ارتفعت أسهم تسلا اليوم 3.54 بالمئة مع أعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أنه ستنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد أن وجد رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف في تغريدة قائلا “سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر”. غير أنه لم يذكر اسم المرشحة التي ستستلم المنصب بعد 6 أسابيع.

ماسك، قال في ديسمبر إنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة تويتر، حين يجد شخصا غبيا بما يكفي لتولي هذا المنصب.

جاء ذلك خلال تغريدة له، عبر حسابه على تويتر، موضحا أنه بعد الاستقالة سيتفرغ لتشغيل فرق البرامج والخوادم بالشركة.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams. — Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022