سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

سهم تسلا يرتفع مع أنباء عن تنحي إيلون ماسك عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر

سامر باطر by سامر باطر

ارتفعت أسهم تسلا اليوم 3.54 بالمئة مع أعلان الملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أنه ستنحى عن منصب الرئيس التنفيذي لتويتر بعد أن وجد رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وإنها ستبدأ العمل في غضون ستة أسابيع تقريبا.

وأضاف في تغريدة قائلا “سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر”. غير أنه لم يذكر اسم المرشحة التي ستستلم المنصب بعد 6 أسابيع.

ماسك، قال في ديسمبر إنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة تويتر، حين يجد شخصا غبيا بما يكفي لتولي هذا المنصب.

جاء ذلك خلال تغريدة له، عبر حسابه على تويتر، موضحا أنه بعد الاستقالة سيتفرغ لتشغيل فرق البرامج والخوادم بالشركة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...