سهم بوينغ يهوي بعد تحقيق أميركي ومقتل موظف سابق بعد مثوله للشهادة ضدها

يتهاوى سهم بوينغ لقرابة 192 دولار لتزيد خسائره إلى أكثر من 25%، بعد فتح وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً ضد الشركة فيما نقلت تقارير صحفية نبأ العثور على جثة جون بارنيت مقتولا ويشتبه بأنه انتحار بعد أيام من شهادته في دعوى رفعها للتبليغ عن انتهاكات ضد بوينغ.

وانخفضت أمس الأثنين أسهم بوينغ بما يصل إلى 4.4% في نيويورك في أكبر انخفاض لها خلال يوم منذ 25 يناير، فيما بعد عثر على جثة جون بارنيت، الموظف السابق في بوينغ مقتولا بطلقة نارية بعد أيام من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد شركة بوينغ.

وسبق أن تولى بارنيت إدارة الجودة في بوينغ بمصنع طائرة 787 دريملاينر، وقام برفع دعوى ضد شركته بعد أن كشف بارنيت عن الضغط الذي يتعرض له العمل للتغاضي عن معايير السلامة والجودة وتركيب قطع رديئة في الطائرات تم جلبها من الخردة من الطائرات القديمة المستعملة.

عمل بارنيت قرابة 32 عامًا في شركة بوينغ قبل تقاعده في 2017، كان يشهد في قضية ضد الشركة قبل وفاته.