اتهم إدوارد سنودن ، العميل السابق في وكالة الأمن القومي والذي سرب انتهاكات الوكالة بالتجسس على الأمريكيين، أن الحكومة الأمريكية تثير الهستيريا حول الأجسام الطائرة التي تم إسقاطها فوق أمريكا وكندا بهدف الإلهاء عن تقرير الصحافي الأمريكي سيمور هيرش الذي نشر تقريرا يظهر مسؤولية الولايات المتحدة عن تفجير خطوط أنابيب نورد ستريم.

وأشار سنودن في تغريدة عن الأطباق الطائرة بالقول إن الهوس الإعلامي بالأطباق الطائرة يهدف لتشتيت الانتباه بعيدا عن القضية التي كشفها سيمور هيرش، ويقول:” إنه مجرد ذات الذعر القديم المفبرك ، وهو مصدر إزعاج جذاب يضمن تكليف مراسلين يغطون مسائل الأمن القومي بالتحقيق في هراء بالون طقس صيني بدلاً من الميزانيات العسكرية الهائلة أو التفجيرات مثل نورد ستريم”.

it's not aliens



i wish it were aliens



but it's not aliens



it's just the ol' engineered panic, an attractive nuisance ensuring natsec reporters get assigned to investigate balloon bullshit rather than budgets or bombings (à la nordstream)



until next time — Edward Snowden (@Snowden) February 13, 2023

ونقلت صحيفة ” ذا تايمز” (The Times) البريطانية بأن التحقيق الصحفي الذي أجراه الصحفي الاستقصائي الأميركي سيمور هيرش يفند اتهام الولايات المتحدة مسؤولة بتفجير خطي أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم 1 و2” ببحر البلطيق في سبتمبر/أيلول العام الماضي. وتلفت الصحيفة إلى أن هيرش أورج في التقرير أن التفجير يأتي ضمن عملية سرية أمر بها البيت الأبيض، ونفذتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه”.

سيمور هيرش ، المراسل الحائز على جائزة بوليتزر ، ذكر أن الولايات المتحدة أرسلت الغواصين في أعماق البحار ، باستخدام التدريبات العسكرية للناتو كغطاء لزرع الألغام على طول خطوط الأنابيب التي تم تفجيرها في وقت لاحق عن بعد.

ونشر سنودن تغريدة قال فيها أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تهدف بالأساس إلى تضليل الأمركيين حول حقيقة ما تقوم به الإدارة الأمريكية.

After 25 years in the CIA: https://t.co/FwGECyh9dl — Edward Snowden (@Snowden) February 13, 2023

وتراجع البيت الأبيض تدريجيا عن التصريحات الغامضة لتخفيف نظريات الأجسام الغريبة مع انتشار ما يشبه بهستريا عن الأطباق الطائرة على الإنترنت وفي الإعلام، ونفى وجود أي أدلة على مخلوقات فضائية.

Jean-Pierre: "There is no indication of aliens or extraterrestrial activity with these recent takedowns." pic.twitter.com/b8cAXdUlAV — Washington Free Beacon (@FreeBeacon) February 13, 2023

وفي التحقيق الصحفي كشف هيرش سر تلميح الرئيس الأمريكي وبعض أعضاء إدارته إلى ضرورة “إنهاء” أنابيب الغاز الروسية نورد ستريم في تقرير صحفي قائلا إنه في السابع من شباط (فبراير) ، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الغزو الروسي لأوكرانيا ، التقى بايدن في مكتبه بالبيت الأبيض مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب ذلك ، قال بايدن بتحد: “إذا غزت روسيا أوكرانيا فلن يكون هناك خط أنابيب نورد ستريم 2. وسنضع حدا له “. قبل عشرين يومًا ، أوصلت فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الرسالة نفسها في إحاطة إعلامية بوزارة الخارجية دون أن يلقى تصريحها تغطية صحفية تستحقها. قالت رداً على سؤال: “أريد أن أكون واضحة للغاية معكم اليوم”. “إذا غزت روسيا أوكرانيا ، فلن يتقدم مشروع أنابيب نورد ستريم 2 بطريقة أو بأخرى.”

ويرى هيرش إن تلك التلميحات كانت متعمدة، فهي تعفي الإدارة من مناقشة العملية السرية مع الكونغرس الأمريكيوأن

“زلات” لسان بايدن ونولاند ، قدمت فرصة وفقًا للمصدر ، إذ قرر بعض كبار المسؤولين في وكالة المخابرات المركزية أن تفجير خط الأنابيب “لم يعد من الممكن اعتباره خيارًا سريًا يستدعي إبلاغ الكونغرس عنه، لأن الرئيس أعلن للتو أننا نعرف كيف نفعل ذلك”. تم تخفيض خطة تفجير نورد ستريم 1 و 2 فجأة من عملية سرية تتطلب إبلاغ الكونغرس إلى عملية تم اعتبارها عملية استخبارية سرية للغاية بدعم عسكري أمريكي. وأوضح المصدر أنه بموجب القانون ، لم يعد هناك شرط قانوني لإبلاغ الكونغرس بالعملية. كل ما كان عليهم فعله الآن هو القيام بذلك فقط – ولكن لا يزال يتعين أن يكون الأمر سرا. الروس لديهم مراقبة فائقة لبحر البلطيق “.

وخففت إدرة الرئيس الأمريكي جو بايدن من هستريا الاطباق الطائرة مؤخرا وأعلنت أنها تشتبه في أن ثلاثة أجسام طائرة لم يتم تحديد طبيعتها وتم إسقاطها منذ يوم الجمعة الماضي كانت تخدم أغراضا تجارية ولم تكن تستخدم للتجسس، وهو حكم ربما يساعد في تخفيف التوتر بشأن المنطاد الصيني الذي حلق فوق الأراضي الأمريكية قبل أن يتم إسقاطه.

ونقلت بلومبرغ عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قوله الثلاثاء إن أجهزة الاستخبارات تعتقد أن الأجسام- على عكس المنطاد العملاق الذي تم إسقاطه يوم 4 فبراير- “ربما تكون مجرد مناطيد مرتبطة بغرض تجاري أو غرض غير ضار “.

يذكر أن الصحفي الاستقصائي الأمريكي سيمور هيرش نشر يوم 8 فبراير تحقيقا صحفيا يوضح فيه بالاستناد إلى مصدر ضالع بتفجير أنابيب نورد ستريم كيف تم التفجير.

واشتهر هيرش بكشفه في تحقيقات صحفية على العديد من القضايا الهامة أولها مذبحة ارتكبها ضابط أمريكي في فيتنام، وكشف فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب في العراق على يد قوات الاحتلال الأمريكي.