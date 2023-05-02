مبادرة من سنشري فاينانشال لتمكين أكثر من 175 طفل من ذوي الهمم

كشفت شركة سنشري فاينانشال عن مبادرتها “Unstoppable: Determined to Rise” التي ساعدت في تمكين أكثر من 175 طالبًا من 7 مدارس في الإمارات في 26 أبريل 2023 ضمن فعاليات سبيكتروم 2023 المهرجان الثقافي السنوي لجامعة بيتس بيلاني المخصص للأطفال من ذوي الهمم.

وشجعت المبادرة الطلاب على التعهد بتمكين أنفسهم من خلال تعلم مهارات الحياة والسعي دائمًا للنجاح من خلال تحقيق أهدافهم الشخصية والمهنية.

وتم توفير مختلف الأدوات والموارد خلال الجلسة مثل لوحات الرؤية الفردية وبطاقات التحقق من الألوان وإطارات الأهداف الشخصية وضبط جدول زمني لروتين العناية الذاتية اليومية، حيث تم دمج كل ذلك في تعزيز مهارات الحياة لقيادة حياة نشطة تتوفر فيها كل الظروف التمكينية.

تم توفير مختلف الموارد والأدوات للطلاب والتي ساعدتهم على بناء الثقة بالنفس وتطوير المهارات للتعلم والنمو واستكشاف إمكاناتهم والأهم من ذلك تمكين أنفسهم في قيادة حياة مستقلة.

كانت من أبرز ملامح المبادرة هي الحديث حول قوة النفس الذاتية لمساعدتهم على فهم حقوقهم واحتياجاتهم تطوير مهارات العيش المستقل والتي تشمل تعلم كيفية إدارة الوقت وتنظيم الجداول وتطوير مهارات الميزانية وإدارة الأموال، والتي ستساعدهم على الشعور بالثقة بالنفس والسيطرة الأفضل على حياتهم، والمشاركة في الأنشطة اللاصفية، والتي توفر فرصًا للتكوين الاجتماعي والبناء المهاري والنمو الشخصي، والسعي للحصول على الدعم الإرشادي من المرشدين، والذين يمكنهم توفير الإرشاد والدعم والتشجيع، وبناء شبكة داعمة أثناء التعامل مع التحديات وتحقيق الأهداف.

وفي تعليقها على هذه المناسبة، صرحت سميرة فرنانديز، رئيس شؤون الشركات والاستدامة في شركة سنشري فاينانشال، “تحت راية حملة الاستدامة والشراكات التعاونية لشركة سنشري فاينانشال التي تركز على التوافق مع هدف التنمية المستدامة 17 الخاص بالأمم المتحدة ، تهدف مبادرة “Unstoppable: Determined to Rise” إلى التواصل مع الأفراد والمؤسسات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى هذه المبادرة والمساهمة في تغيير حياة الأطفال ذوي الهمم”.