سندريلا، كلمة السر في بحث العائلة الملكية الدنمركية عن صاحبة حذاء تركته بالقصر

تسعى الأسرة الملكية بالدنمارك لتعزيز شعبيتها بالاستفادة من شهرة قصة سندريلا التي تدور حول البحث عن صاحبة حذاء في حفل لفتت فيه أنظار الأمير، وأعلن حساب الأسرة الملكية أنه يجري التحري عن إحدى الضيوف في حفل الأمير كريستيان تركت وراءها حذاء تم العثور عليه بعد عمليات التنظيف بعد الحفل الملكي بعيد ميلاد الملك المستقبلي الثامن عشر في قلعة كريستيانسبورج، عثر الموظفون على فردة واحدة من حذاء نسائي ذهبي.

وفي مسعى لإعادة الحذاء إلى مالكته، كشفت العائلة الملكية الدنماركية أن “سندريلا” غادرت الحفل لكنها تركت حذاءها ووجهت لها دعوة لاستعادته.

وعلى غرار القصة في حكاية سندريلا يسعى الأمير كريستيان، وهو الابن الأكبر لولي العهد فريدريك وولي العهد الأميرة ماري للتعرف على شريكة حياته بعد احتفاله بعيد ميلاده الثامن عشر في قلعة كريستيانسبورج مساء الأحد مع مئات الضيوف المميزين.

وشهد العام الماضي خلافات شديدة عصفت بالعائلة المالكية الدنماركية مع تجريد الأحفاد من ألقابهم ووقتها أعلنت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، عن تجريد أبناء نجلها الثاني، الأمير يواكيم، نيكولاي 23 سنة؛ فيليكس 20 سنة؛ هنريك 13 سنة؛ وأثينا 10 سنوات من الألقاب الملكية، أي أنهم لن يكونوا أمراء أو أميرات. وقد ألغت، أيضاً، بعض المزايا العائلية في هذه العملية، ما أدى إلى إطلاق ملحمة انتقامية انتشرت في وسائل الإعلام الدنماركية.

“Is it Cinderella who forgot her shoe last night?



When the guests at Her Majesty the Queen's gala dinner yesterday had gone home, this lonely stiletto shoe was left at Christiansborg Castle. The owner is welcome to contact us to get it back.” pic.twitter.com/NjTEEwtSsn — Gert's Royals (@Gertsroyals) October 16, 2023

5️⃣ FUTURE MONARCHS



?? Estelle, 11

?? Ingrid Alexandra, 19

?? Christian, 18

?? Amalia, 19

?? Elisabeth, 21



? 18th birthday Christian, Denmark pic.twitter.com/9Uu18AnMEC — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) October 15, 2023