ظهر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال مقابلته مع شبكة “فوكس نيوز”، من وسط “نيوم” وتحديدا جزيرة “سندالة” الواقعة على مساحة تقارب 840 ألف متر مربع في البحر الأحمر والمتوقع افتتاحها مطلع 2024م.

ففي الـ 5 من ديسمبر للعام 2022، أعلن الأمير محمد بن سلمان عن تطوير جزيرة سندالة، وقال حينها: «ستكون سندالة أول وجهة بحرية فاخرة ونوادي اليخوت على البحر الأحمر في نيوم، كما ستكون بوابة للسياحة العالمية في البحر الأحمر والمنطقة، تتميز بموقع فريد وطبيعة ساحرة تؤهلانها أن تكون منصة للسياحة البحرية الفاخرة على مستوى العالم».

ماهي سندالة؟

جزيرة سندالة، هي أولى مشاريع نيوم، وتعد واحدة من مجموعة الجزر التي سيتم تطويرها، ويشمل مرسى “جزيرة سندالة” لليخوت الفاخرة 86 رصيفا لليخوت التي يصل طولها حتى 75 مترا، مع عوامات بحرية لخدمة اليخوت العملاقة، كما تشمل مرافق الجزيرة مجموعة واسعة من خدمات الضيافة، وتجارب الطعام والفعاليات الترفيهية، ومن المتوقع افتتاح الجزيرة مطلع العام 2024.

وسيستحدث مشروع جزيرة سندالة 3500 وظيفة تدعم القطاع السياحي وخدمات الضيافة والترفيه، كما ستضم الجزيرة مرسى مع 86 رصيفاً بحرياً، يجعله وجهة لاستيعاب القوارب واليخوت الكبيرة، ما يجعلها البوابة الرئيسة للبحر الأحمر، التي تقدم تجارب استثنائية للرحلات البحرية، وستوفر الجزيرة 413 غرفة فندقية بأعلى المعايير العالمية، إضافة إلى 333 من الشقق الفندقية ذات المستوى العالي من الخدمات، إضافة إلى نادٍ شاطئي فاخر ونادٍ لليخوت، مع تقديم تجارب استثنائية في المطاعم العالمية في الجزيرة بحسب موسوعة” ويكيبيديا” .

معايير صارمة

كما ذكر الموقع الرسمي لـ”سندالة”، أنها تضم أكثر من 600 نوع من الكائنات الأصلية من البحر الأحمر، الذي يحيط بجزيرة سندالة، موطناً لها، وهي المكان المناسب لعشاق المغامرة الراغبين في اكتشاف الحياة البحرية الغنية والتنوع البيولوجي فيها، والذي تحميه نيوم باتباع معايير صارمة في الاستدامة وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

كما ستوفر الجزيرة لمحبي رياضة القولف أرضاً تبلغ مساحتها 6474 ياردة (5920 متراً)، تتكوّن من ملعبين عالميين يحتويان على 9 حفر، ومخصّصين لــ 70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق.

يذكر أن “ينوم “منطقة تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتعني كلمة نيوم “المستقبل الجديد”، كما أنها شركة يعمل فيها أكثر من 2,800 موظف من 86 دولة، يعملون ويعيشون حالياً هنا في منطقة نيوم، و يجري العمل لتكون موطناً للحالمين والمُنجزين، ممن يطمح أن يساهم في بناء نموذج اقتصادي جديد للمملكة والعالم أجمع.