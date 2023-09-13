محمد علي by محمد علي

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياحة

سمكة قرش تهاجم منتجع سياحي بمصر.. وقرار عاجل

محمد علي by محمد علي

هاجمت سمكة قرش، منتجعا سياحيا في مصر، والتهمت ذراع إحدى السيدات، الأربعاء.

وفي مدينة ذهب جنوبي شبه جزيرة سيناء، طاردت سمكة قرش، من نوع “تايجر” الذي التهم سائحا روسيا بالغردقة قبل أسابيع، سيدة مصرية، ما تسبب في بتر ذراعها اليسرى.

وقررت وزارة البيئة غلق شاطئ “اللاجونا” وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الهجوم، والتأكد من سلامة الشاطئ.

وحسب تقارير محلية، فإن السلطات المصرية قررت في وقت سابق الاستعانة بخبيرة أمريكية لتركيب أجهزة تتبع تمكن من دراسة سلوك أسماك القرش.

ووصلت الخبيرة بالفعل إلى الغردقة في وقت سابق الأسبوع الجاري وبدأت مهام عملها، خاصة مع تكرار مثل تلك الحوادث بمصر.

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