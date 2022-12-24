سلوك المستهلكين والابتكار الرقمي: ركيزتا قطاع التجارة الإلكترونية المزدهرة

أصبح المستهلكون في الوقت الحاضر أكثر دراية بالتجارة الإلكترونية من ذي قبل بعد أن أصبحت مألوفة بالنسبة إليهم، وبالتأكيد فقد كان لظهور الوباء أثر كبير حيث شكل عامل تسريع نحو ذلك. ولكن في الحقيقة أن هذا التوجه كان موجوداً مسبقاً بالفعل، حيث ازدهر قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار العقد الماضي بشكل مطرد نظراً لتطور النظام الإيكولوجي الرقمي في المنطقة وتطور البنية التحتية اللوجستية وثقة المستهلكين في طرق الدفع الرقمية.

تعتبر الإمارات العربية المتحدة مثالاً ساطعاً على ذلك الازدهار بعد أن تم تصنيفها على أنها أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً في العالم، وهي لا تزال تسير على الطريق الصحيح حيث ستتجاوز قيمة المبيعات عبر الإنترنت بحلول عام 2025 ثمانية مليارات دولار متجاوزة مبيعات عام 2021 التي بلغت خمسة مليارات دولار.

وعندما ننظر بشكل أوسع إلى المنطقة، من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 50 مليار دولار في عام 2022 مقارنة بـ 32 مليار دولار في العام الماضي.

الابتكار الرقمي يؤسس لمرحلة جديدة

لم نكن لنتحدث عن الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية لولا الابتكارات التكنولوجية التي انبثقت بين عام 2010 والآن. وبالعودة إلى بداية القرن الحادي والعشرين، كان أي شخص يريد التسوق عبر الإنترنت بحاجة إلى حاسب محمول أو حاسب مكتبي بالإضافة إلى اتصال قوي بالإنترنت ولا يمكن استخدام أحدهما دون الآخر. وبالانتقال سريعاً إلى عصرنا اليوم ومع تطور شبكات 4G و 5G الذي اقترن بالاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية في المنطقة أصبحت الصورة مختلفة تماماً. يستمر اقتصاد الهاتف المحمول بالازدهار، حيث كان يوجد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 412 مليون مشترك فريد في خدمات الهاتف المحمول في عام 2021 وشكلت الهواتف الذكية 77٪ من إجمالي الاتصالات. ومن المتوقع أن يرتفع عدد مستخدمي الإنترنت الحصريين عبر الهاتف المحمول إلى 362 مليوناً بحلول عام 2025 ليرتفع العدد عما كان عليه في عام 2021 حيث بلغ 307 ملايين، وهو ما يمثل معدل انتشار بنسبة 54٪. وهذا يعني أن ما يقارب من نصف سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإمكانهم الآن الوصول إلى منافذ التسوق عبر الإنترنت مع وجود خطط جديدة للدفع مثل خدمة بطاقة الائتمان قصيرة الأجل المشهورة “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” مما يجعل التجارة الإلكترونية أكثر إغراءً.

التسوق عبر الإنترنت يغير وجه تجارة التجزئة إلى الأبد

تحول المستهلكون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثلهم مثل العديد من المتسوقين في جميع أنحاء العالم، إلى القنوات الرقمية لشراء السلع التي يحتاجون إليها مع تصدر متاجر البقالة والإلكترونيات بعض الفئات الأسرع نمواً بسبب عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء. وقد أدرك بعض المستهلكين، خاصة كبار السن، لأول مرة فوائد التسوق عبر الإنترنت. وقد أدى التبني السريع للتسوق عبر الإنترنت إلى تغيير شكل البيع بالتجزئة بشكل دائم. ونظراً لأن المستهلكين اكتشفوا طريقة ملائمة ومتاحة للتسوق أثناء التنقل فقد قررت العديد من الشركات التي استثمرت بكثافة في المتاجر الفعلية إغلاق منافذها أو إيقاف عملياتها تماماً. مما لا شك فيه أن التسوق عبر الإنترنت سيستمر كما يبدو. وفي الواقع أن 91٪ من المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تحولوا إلى التسوق الرقمي منذ ظهور الوباء ومن المرجح أن يستمروا في إجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.

المستهلكون يريدون تجربة سريعة وسهلة

تتغير التوقعات بشأن تجربة التسوق في هذه البيئة سريعة التغير والتحدي والتنافسية حيث أصبح المستهلكون يتسوقون بشكل أقل من المتاجر وأكثر عبر الإنترنت. وبالتالي، من المهم لشركات البيع بالتجزئة بناء استراتيجية قوية للتجارة الإلكترونية للبقاء في صدارة المنافسة والاستثمار في فرص النمو الجديدة. إذاً، ما الذي يمكن اعتباره على أنه استراتيجية تجارة إلكترونية ناجحة؟ يُعتبر الاستثمار في البنية التحتية للبرامج والأجهزة المتطورة من أجل تزويد المستهلكين بتجربة مستخدم ممتازة أحد تلك الاستراتيجيات.

على سبيل المثال، يتمتع المستهلكون في الإمارات العربية المتحدة بصبر أقل عند التعامل مع المواقع الإلكترونية البطيئة أو التي تعمل بشكل سيئ. ومن الاستراتيجيات الأخرى وجود دعم من شريك لوجستي للتجارة الإلكترونية يتسم بالكفاءة والموثوقية لتحقيق النجاح. كشف استطلاع حديث أجرته شركة برايس ووتر هاوس كوبرز عن آراء المستهلكين أن التسليم السريع والموثوق يظل ثاني أهم عامل لقرارات الشراء بعد السعر. وهذا يدل على أن المستهلكين يريدون أكثر من أي وقت مضى حلول تسليم سريعة ومحددة الوقت ومرنة مع وجود خيار سهل للترجيع. وبالتأكيد، يُعتبر ضمان التسليم في الوقت المحدد للعملاء أمراً صعباً. ولكن، يمكن أن تساعد عمليات رقمنة الوثائق الجمركية شركات التجارة الإلكترونية على تبسيط إجراءات الأعمال الورقية الطويلة أو المعقدة، وتكامل واجهة برمجة التطبيقات لمنح العملاء تجربة سلسة، وإدارة التسليم من جانب العميل لجعل عمليات التسليم أكثر راحة، وبذلك يمكن أن تحصل الشركات التي تعمل مع مزود خدمات لوجستية مناسب على ميزة تنافسية. وكل هذا في النهاية يعيدنا إلى الابتكار الرقمي. وأخيراً، على الرغم من أن سلوك المستهلك والابتكار الرقمي يبدوان أنهما مرتبطان ارتباطاً وثيقاً إلا أننا في النهاية كمستهلكين إضافة إلى احتياجاتنا المتطورة باستمرار من يشكل القوة الدافعة وراء النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية.

طارق هنيدي – نائب رئيس عمليات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا- فيديكس