فادي طنّوس by فادي طنّوس

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سلمان آل خليفة رئيساً للاتحاد الآسيوي بالتزكية لولاية ثالثة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سلمان آل خليفة

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، البحريني سلمان آل خليفة رئيسا للاتحاد القاري بالتزكية لولاية ثالثة تنتهي في 2027.

وكان سلمان آل خليفة قد تولى رئاسة الاتحاد الآسيوي عام 2013 لمدة عامين لاستكمال ولاية القطري محمد بن همام بعد إيقافه.

وحرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على تهنئة الرئيس المنتخب على فوزه بولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد الآسيوي، مؤكدا متانة العلاقات بين الاتحادين الدولي والآسيوي.

وقال آل خليفة في كلمته: “تشهد الكرة الآسيوية قفزات حقيقية ملموسة لتمتين العمل المؤسسي بجانب النظر بعين الاهتمام لتحقيق قوة تسويقية للعبة وخلق منظومة مسابقات جديدة وضخ المزايا والمحفزات للأندية والمنتخبات وكذلك الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري الكروي في آسيا، حيث إن الاتحاد الآسيوي أصبح بيت الجميع ومحضن الإثراء والمناقشات والقرارات الجماعية. وفي الوقت الذي نحتفي فيه بمنجزاتنا فإن التركيز على النظر الدائم للأمام يبقى وقودنا للعمل من أجل الكرة الآسيوية”.

وأضاف: “أصبحت آسيا قبلة كرة القدم العالمية بفضل ما تحتويه من إمكانات اقتصادية وبنى تحتية وكوادر بشرية مؤهلة، واليوم نشهد تحولات تاريخية في خطط الاتحادات الوطنية وطموحاتها وخططها التسويقية والفنية والاستثمارية، وهو الأمر الذي ينسجم مع مراحل استراتيجية الاتحاد الآسيوي منذ عام 2013، إذ نسعى بكل ثقة إلى أن تكون الكرة الآسيوية رقماً صعباً في الأداء الفني والقوة التسويقية والاحترافية الإدارية”.

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