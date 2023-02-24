سلطنة عُمان تفتح أجوائها لأول مرة أمام الطيران الاسرائيلي

أعلنت هيئة الطيران المدني في سلطنة عُمان عبر حسابها على تويتر فتح أجوائها أمام جميع الدول بما فيها اسرائيل وذلك للمرة الأولى في تاريخها: “التزاما ببنود معاهدة شيكاغو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي”.

وأضافت الهيئة بالقول: “نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية”.

يأتي ذلك في أعقاب سماح المملكة العربية السعودية للطائرات الإسرائيلية بالعبور في مجالها الجوي ، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة كبيرة في عملية تطبيع العلاقات التي لا تزال جارية ، بناءً على “ اتفاقيات أبراهام ” التي أبرمتها إدارة ترامب. يمكن لشركات الطيران الإسرائيلية الآن الاستفادة بشكل كبير من خلال اختصار المسافة وتقصير مدة السفر في الرحلات المتجه شرقا إلى وجهات مثل الهند والصين.

التزاما ببنود معاهدة شيكاجو 1944 وإنفاذا للمتطلبات الدولية بعدم التمييز بين الطائرات المدنية أمام جميع دول منظمة الطيران المدني الدولي. نؤكد بأن أجواء سلطنة عُمان مفتوحة أمام جميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط عبور الأجواء العُمانية. pic.twitter.com/3z8BsYjvHg — هيئة الطّيران المدني (@CAAOMN) February 23, 2023