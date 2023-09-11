فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسدولسياسة واقتصاد

سلطنة عُمان.. تراجع الفائض المالي 300 مليون ريال

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سلطنة عُمان

سجلت سلطنة عُمان تراجعاً في الفائض المالي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، إذ انخفض قرابة 300 مليون ريال إلى 702 مليون ريال (نحو 1.8 مليار دولار) في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 1.02 مليار ريال خلال الفترة نفسها في العام الماضي وفقاً لبيانات وزارة المالية العُمانية.

وكشفت بيانات الوزارة أن صافي الإيرادات النفطية انخفض بنسبة 3% على أساس سنوي بمتوسط انتاج بلغ 1.058 مليون برميل يومياً حتى نهاية تموز/يوليو، بمتوسط سعر 83 دولاراً للبرميل.

وبلغ حجم الإنفاق 6.48 مليار ريال، والإيرادات الإجمالية 7.18 مليار ريال، حتى تموز/يوليو من العام الجاري.

وأضاف الصندوق، أن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية، والمخاطر على التوقعات متوازنة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا