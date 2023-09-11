سلطنة عُمان.. تراجع الفائض المالي 300 مليون ريال

سجلت سلطنة عُمان تراجعاً في الفائض المالي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، إذ انخفض قرابة 300 مليون ريال إلى 702 مليون ريال (نحو 1.8 مليار دولار) في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 1.02 مليار ريال خلال الفترة نفسها في العام الماضي وفقاً لبيانات وزارة المالية العُمانية.

وكشفت بيانات الوزارة أن صافي الإيرادات النفطية انخفض بنسبة 3% على أساس سنوي بمتوسط انتاج بلغ 1.058 مليون برميل يومياً حتى نهاية تموز/يوليو، بمتوسط سعر 83 دولاراً للبرميل.

وبلغ حجم الإنفاق 6.48 مليار ريال، والإيرادات الإجمالية 7.18 مليار ريال، حتى تموز/يوليو من العام الجاري.

وأضاف الصندوق، أن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية، والمخاطر على التوقعات متوازنة.