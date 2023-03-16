تسعى مسقط إلى جذب سياح كثر إلى سلطنة عمان التي تمتلك مقومات كثيرة تجعلها من الدول السياحية في المنطقة وأطلقت مبادرات عدة بهدف تنشيط السياحة التي تعد أحد مصادر دخلها القومي.

وكانت سلطنة عمان أعلنت في وقت سابق إعفاء رعايا 103 دول حول العالم من الحاجة إلى تأشيرة دخول للإقامة لمدة تصل إلى 10 أيام؛ وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة ومنها وجود حجز فندقي مسبق ومؤكد وتأمين صحي وتذكرة سفر للعودة.

وينشر أريبيان بزنس قائمة بأسماء جميع تلك الدول الـ 103:

دول الخليج العربي

يمكن لجميع مواطني دول الخليج العربي الدخول إلى سلطنة عمان دون تأشيرة بالإضافة إلى الوافدين الذين يحملون إقامة سارية وتأشيرات عمل سارية الدخول.

الدول العربية

الأردن، مصر، تونس، الجزائر، لبنان، المغرب، موريتانيا.

الدول الأوروبية

البرتغال، السويد، النرويج، أندورا، إيطاليا، بلغاريا، سان مارينو، سويسرا، كرواتيا، ليختنشتاين، مقدونيا، هنغاريا، صربيا، جورجيا، أستونيا، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، أيسلندا، بلجيكا، رومانيا، سلوفينيا، فنلندا، لكسمبورغ، مالطا، موناكو، قبرص، أوكرانيا، إسبانيا، التشيك، الفاتيكان، النمسا، إيرلندا، بريطانيا، بولندا، سلوفاكيا، فرنسا، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، هولندا.

دول أمريكا الجنوبية

الإكوادور، بوليفيا، فنزويلا، كولومبيا، الأوروغواي، باراغواي، سيرنام، الأرجنتين، البرازيل، تشيلي.

دول ومناطق أخرى

اليابان، تايلند، جنوب أفريقيا، هونغ كونغ، جمهورية روسيا الاتحادية، جمهورية الصين الشعبية، سيشل، الولايات المتحدة الأمريكية، بروناي دار السلام، تركيا، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، إيران، غانا الفرنسية، أستراليا، إندونيسيا، تايوان، كندا، ماليزيا، جزيرة مكاو، سنغافورة، أذربيجان، أوزباكستان، بيلاروسيا، طاجكستان، قيرغيزستان، كوستاريكا، نيكاراجوا، الهند، أرمينيا، بنما، البوسنة والهرسك، تركمانستان، هندوراس، غواتيمالا، كازاخستان، لاوس، ألبانيا، بوتان، بيرو، جزر المالديف، سلفادور، فيتنام، كوبا، المكسيك.

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السياحة في سلطنة عمان

تشتهر سلطنة عمان بالسياحة حيث الوديان والصحاري والشواطئ والجبال والمناطق التي تجعل من عمان فريدة من نوعها بين مجلس التعاون المجاورة لها بالنسبة للدول الخليج والعربية، بشريط ساحلي يبلغ طوله 3165 كيلومترا توفر عمان شواطئ نظيفة شعبية لدى الزوار.

ومن النشاطات السياحية التي يمكنك القيام بها في سلطنة عمان التزلج على الرمال في الصحراء، والغوص، وتسلق الصخور، والرحلات، وركوب الأمواج والإبحار، كهف الاستكشاف، ومراقبة الطيور، مصارعة الثيران، وسباقات الهجن.

ومهرجان الموسيقى صحار يحدث في صحار كل أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني يجذب السياح أكثر وأكثر كل سنة.

ومهرجان مسقط، يعقد عادة في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، مشابه لمهرجان دبي للتسوق، ولكن أصغر في الحجم، حيث تقام الرقصات التقليدية، وحدائق مفتوحة مؤقت، والحفلات الموسيقية تأخذ مكان.

حدث شعبي آخر هو مهرجان الخريف الذي عقد في مدينة صلالة بمحافظة ظفار، والتي تبعد 1000كم عن العاصمة مسقط، خلال موسم الرياح الموسمية (أغسطس/آب)، ويشبه مهرجان مسقط. خلال هذا الحدث الأخير الجبال المحيطة صلالة شعبية لدى السياح نتيجة لهذا الطقس البارد والخضرة.

معالم جذب سياحية

رحلات السفاري الصحراويّة: تعتبر الصحراء العُمانيّة هي الأكثر شهرة لركوب الجمال، وتحتوي على كثبان رمليّة تصل إلى ارتفاع حوالي مئتي متر، وعند غروب الشمس هو الحدث الأكثر روعةً وجمالاً في المنطقة.

الكهوف: تحتوي البلاد على كهوف ذات أحجام، وطوبوغرافيا، ووعورة مختلفة ككهف وادي بني خالد في المنطقة الشرقيّة، وتعتبر ثاني أكبر موطن يحتوي على الكهوف.

الأسواق: تحتوي على أسواق كبيرة مختلفة، فهناك مواقع لشراء الحرف اليدويّة المزدحمة دائماً بالسياح، ومن هذه الحرف: الفضة، والذهب، المنسوجات، والتحف، والخناجر العُمانيّة.

العيون والوديان تتميَّز سلطنة عُمان بتنوُّع بيئتها الطبيعيّة، من أفلاج، وعيون، ووديان، تجذب أنظار الزوّار إليها، ومن أهمِّها: وادي العربيين، الواقع في محافظة مسقط. وادي قميراء، الواقع في محافظة الظاهرة. وادي تنوف، الواقع في محافظة الداخليّة. طوي أعتير، الواقع في محافظة ظفار. فلج الخطمين، الواقع في محافظة الداخليّة. عين كور، الواقعة في محافظة ظفار. عين جرزير الواقعة في محافظة ظفار. عين غرير الواقعة في محافظة ظفار.

السحر الطبيعي

تتربع ثلاث مناطق على قائمة الأماكن الطبيعية الأكثر جذباً للسياح في سلطنة عُمان. وتُعد منطقة “مسندم” وهي عبارة عن مثلث صغير من اليابسة والمياه، يحده الإمارات ومضيق هرمز، من أكثر المناطق جذباً، إذ إن تجاور البحر مع الجبال من الميزات الحصرية في هذه المنطقة، والتي يقبل عليها الزوار للاستمتاع برحلات القوارب والسفن التقليدية التي تعطي فرصة وتجربة لا مثيل لها، كما تعد المنطقة، ذات أهمية لمحبي الغوص في الشعاب المرجانية الجميلة.

أما الوجهة الثانية، فقد تكون جبال الحجر أو كما يطلق عليها جبل الشمس (التي تمتد من خلف مسقط مباشرة لعدة ساعات بالسيارة في اتجاه دبي) والتي يتشابه شكلها مع سطح المريخ، ورغم ذلك تعد مكانا جديرا للتخييم، لأنها تضم واحدة من أعلى القرى الجبلية الحجرية التي يبلغ عمرها 500 عام.

وثالث المناطق، قد يكون وادي الغول، حيث بساتين النخيل، والقرى القديمة والوديان ولذا فهي وجهة محببة للتنزه والتعمق في الحياة العُمانية.

الطعام في سلطنة عمان

يأكل العمانيون عادة الوجبة الرئيسية في منتصف النهار، في حين وجبة العشاء تكون أخف. وخلال شهر رمضان، يتم تقديم العشاء بعد صلاة التراويح، وأحياناً في وقت متأخر من الليل.