سلطنة عمان تطلق الإقامة الذهبية الأحد القادم، فما هي شروطها؟

تطلق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية في 31 أغسطس برنامج “الإقامة الذهبية” للمستثمرين، بهدف جذب رؤوس الأموال وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية عالمية بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ما هي شروط ومزايا برنامج “الإقامة الذهبية” في سلطنة عمان؟

يمنح البرنامج إقامة طويلة الأمد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قابلة للتجديد، مع مزايا كبيرة تتضمن القدرة على العمل والمشاركة في الأنشطة التجارية، شراء العقارات، رعاية أفراد العائلة، وتسهيلات في فتح الحسابات المصرفية والحصول على تصاريح العمل والإقامة بدون الحاجة إلى كفيل. يتيح البرنامج للمستثمرين عدة مسارات للاستثمار مثل العقارات، تأسيس أو الاستثمار في شركات، أو استثمارات أخرى مؤهلة، مع حد أدنى للاستثمار قد يبدأ من 200,000 ريال عماني، ويوفر بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للتوسع والنمو على المدى الطويل في السلطنة بحسب شركة الاستشارات ميرابيلو التي تورد قطاعات الاستثمار.

العقارات

من خلال استثمار 250,000 ريال عماني في العقارات السكنية، يمكنك الحصول على تأشيرة عُمان الذهبية لمدة 5 سنوات، ومن خلال استثمار 500,000 ريال عماني، يمكنك الحصول على تأشيرة عُمان الذهبية لمدة 10 سنوات.

التكنولوجيا

يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات أحد أسرع القطاعات تطوراً في عمان. من خلال التركيز على المدن الذكية والأمن السيبراني والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، تهدف عمان إلى جعل تكنولوجيا المعلومات واحدة من أكثر فروع اقتصادها ربحية وتشمل القطاعات السياحة والطاقة المتجددة إلى جانب التكنولوجيا.

المتطلبات

بعض المتطلبات الأساسية مثل أن يكون عمرك 21 عامًا على الأقل، ولديك سجل جنائي نظيف، وتأمين صحي وإثبات توفر الأموال الكافية للحد الأدني من الاستثمار المطلوب.