فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةاستثمار

سلطنة عمان تطلق الإقامة الذهبية الأحد القادم، فما هي شروطها؟

ستطلق سلطنة عُمان الأحد القادم 31 أغسطس/آب الجاري، برنامج “الإقامة الذهبية” للمستثمرين

فريق التحرير by فريق التحرير

تطلق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية في 31 أغسطس برنامج “الإقامة الذهبية” للمستثمرين، بهدف جذب رؤوس الأموال وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية عالمية بحسب وكالة الأنباء العمانية.

ما هي شروط ومزايا برنامج “الإقامة الذهبية” في سلطنة عمان؟

يمنح البرنامج إقامة طويلة الأمد تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قابلة للتجديد، مع مزايا كبيرة تتضمن القدرة على العمل والمشاركة في الأنشطة التجارية، شراء العقارات، رعاية أفراد العائلة، وتسهيلات في فتح الحسابات المصرفية والحصول على تصاريح العمل والإقامة بدون الحاجة إلى كفيل. يتيح البرنامج للمستثمرين عدة مسارات للاستثمار مثل العقارات، تأسيس أو الاستثمار في شركات، أو استثمارات أخرى مؤهلة، مع حد أدنى للاستثمار قد يبدأ من 200,000 ريال عماني، ويوفر بيئة أعمال مستقرة ومحفزة للتوسع والنمو على المدى الطويل في السلطنة بحسب شركة الاستشارات ميرابيلو التي تورد قطاعات الاستثمار.

العقارات

من خلال استثمار 250,000 ريال عماني في العقارات السكنية، يمكنك الحصول على تأشيرة عُمان الذهبية لمدة 5 سنوات، ومن خلال استثمار 500,000 ريال عماني، يمكنك الحصول على تأشيرة عُمان الذهبية لمدة 10 سنوات.

التكنولوجيا

يعد قطاع تكنولوجيا المعلومات أحد أسرع القطاعات تطوراً في عمان. من خلال التركيز على المدن الذكية والأمن السيبراني والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، تهدف عمان إلى جعل تكنولوجيا المعلومات واحدة من أكثر فروع اقتصادها ربحية وتشمل القطاعات السياحة والطاقة المتجددة إلى جانب التكنولوجيا.

المتطلبات

بعض المتطلبات الأساسية مثل أن يكون عمرك 21 عامًا على الأقل، ولديك سجل جنائي نظيف، وتأمين صحي وإثبات توفر الأموال الكافية للحد الأدني من الاستثمار المطلوب.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...