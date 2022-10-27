سلطنة عمان تسمح لمشجعي كأس العالم بالتقدم لتأشيرة زيارة

أعلنت سلطنة عمان عن فتح باب التقدم للتأشيرة لمشجعي كأس العالم ببطاقة هيا للسفر إلى قطر، وستكون تأشيرة كأس العالم صالحة لمدة 60 يومًا، لدى الحصول عليها من الموقع evisa.rop.gov.om وأعلنت شرطة عمان السلطانية الخميس ، أنها ستفتح عملية تقديم طلبات الحصول على تأشيرة لمشجعي كأس العالم لدخول عمان. لا تنطبق التأشيرة إلا على حاملي بطاقة هيا Hayya ، والتي يحصل عليها مشجعو كرة القدم ممن لديهم تذاكر كأس العالم.

بدء استقبال طلبات الحصول على تأشيرة مشجعي كأس العالم لدخول سلطنة عمان..#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/wSwvNZZOA3 — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) October 27, 2022

وتُقدم سلطنة عُمان العديد من المزايا الاستثنائية لحاملي تأشيرة مشجعي كأس العالم (بطاقة هيّا) الراغبين في الإقامة بها أبرزها أن هذه التأشيرة مجانية ومتعددة الرحلات، كما أنها معززة بميزة الاستخراج عند الوصول وفترة صلاحية تصل إلى ٦٠ يومًا حيث يمكن تمديد الإقامة لمرتين عن طريق موقع التأشيرة الإلكترونية.

كما يُتاح لحامل بطاقة هيّا اصطحاب عائلته من الدرجة الأولى للاستمتاع بالإقامة في سلطنة عُمان، ويُسمح كذلك لحامل بطاقة هيّا التغيير إلى تأشيرة من فئة أخرى خلال تواجده في سلطنة عُمان وفق الاشتراطات المتبعة. ويُمكن الحصول على التأشيرة من خلال تقديم الطلب عبر موقع التأشيرة الإلكترونية العُمانية (evisa.rop.gov.om)، بعد حصول المشجع على بطاقة هيّا من دولة قطر، بعدها يقوم بإرفاق نسخة من تذكرة السفر وصورة شخصية وصورة من جواز السفر، إضافة إلى إرفاق حجز فندقي مؤكد داخل سلطنة عُمان. يذكر أن برنامج سلطنة عُمان المصاحب لكأس العالم يأتي احتفاءً باستضافة دولة قطر الشقيقة للمونديال ودعمًا لجهودها في إنجاح كأس العالم، والترويج لمسقط مدينة رئيسة لاستقبال جماهير المونديال وتوفير تجربة ميسرة واستثنائية لهم .

يذكر أن سلطنة عمان، مطلع هذا الشهر عن تسهيلات لدخول أراضيها عبر تأشيرات مجانية ورحلات مكثفة بين مسقط والدوحة، ضمن برنامجها لاستضافة مشجعي كأس العالم بقطر في نوفمبر/تشرين ثاني المقبل.

وكان وكيل السياحة العماني عزان بن قاسم البوسعيدي قد أشار أن برنامج بلاده يركز على “تقديم تأشيرة مجانية لمشجعي كأس العالم لدخول السلطنة، بجانب برنامج للرحلات الجوية اليومية بين مسقط والدوحة وبرنامج تسهيلات المطارات والتنقل”.

وأضاف: “مع برنامج للفنادق والباقات السياحية، إضافة للفعاليات والأنشطة إلى جانب الحملات الترويجية المصاحبة”.

وشدد البوسعيدي على “اهتمام حكومة السلطنة بدعم جهود الأشقاء في قطر لإنجاح استضافة البطولة من خلال العديد من مجالات التعاون”.

من جانبه قال مدير منصة “المشغل الوطني للسفر والسياحة” شبيب المعمري، إن “المنتجات السياحية المعروضة في البرنامج تزيد عن 20 ألف غرفة فندقية وأكثر من 200 منتج سياحي”.

بدوره أعلن المدير الأول للشؤون الحكومية بالطيران العماني خالد البلوشي، أن “الطيران الوطني سوف يسيّر عدة رحلات بين مسقط والدوحة خلال مباريات كأس العالم اعتبارا من 20 نوفمبر حتى 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022”.

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور في ملعب “البيت”، وينتهي في 18 ديسمبر، في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.​​​​​​​

وعلى مدى 29 يوما، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر المقبل، تزامنا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ 80 ألف مشجع بحسب وكالة الأناضول للأنباء.