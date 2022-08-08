سلطنة عمان تسجل فائضا بأكثر من ملياري دولار بالنصف الأول

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد أن ميزانية الحكومة سجلت فائضا قدره 784 مليون ريال (2.04 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2022. وأضاف التقرير أن إيرادات الدولة الخليجية النفطية زادت إلى 3.187 مليار ريال بنهاية النصف الأول.

يأتي ذلك بفضل زيادة كبيرة في صافي العائدات النفطية مع ارتفاع أسعار الخام منذ بداية العام فيما سبق أن سجلت السلطنة عجزا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أمس الأحد، أن نسبة الإيرادات المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري شكلت نحو 63.6% من جملة الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة في عام 2022 والمقدرة بنحو 10.6 مليار ريال.

#الأداء_المالي هي نشرة شهرية تصدر عن #وزارة_المالية_العمانية



يمكنكم الاطلاع على نشرة شهر يوليو عبر الرابط:

https://t.co/oWuikhaxDH pic.twitter.com/KdO3518D8V — وزارة المالية – سلطنة عُمان (@OMAN_MOF) August 7, 2022

الميزانية العامة للدولة تحقق فائضًا ماليًّا بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنحو 784 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل عجز مالي في الفترة ذاتها من عام 2021م.#العمانية pic.twitter.com/GCarhirW2D — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 7, 2022