سامر باطر by سامر باطر

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سلطنة عمان تسجل فائضا بأكثر من ملياري دولار بالنصف الأول

سامر باطر by سامر باطر

ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية الأحد أن ميزانية الحكومة سجلت فائضا قدره 784 مليون ريال (2.04 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من عام 2022. وأضاف التقرير أن إيرادات الدولة الخليجية النفطية زادت إلى 3.187 مليار ريال بنهاية النصف الأول.

يأتي ذلك بفضل زيادة كبيرة في صافي العائدات النفطية مع ارتفاع أسعار الخام منذ بداية العام فيما سبق أن سجلت السلطنة عجزا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أمس الأحد، أن نسبة الإيرادات المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري شكلت نحو 63.6% من جملة الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة في عام 2022 والمقدرة بنحو 10.6 مليار ريال.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...