سلطنة عمان تستقبل القادمين المطعمين وتلغي ارتداء الأقنعة في الأماكن المفتوحة

ونقلت وكالة الأنباء العمانية قرارات اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتي تتلخص بالسماح بدخول سلطنة عمان لكل من تلقى جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في سلطنة عمان دون الحاجة إلى فحص البلمرة (PCR) لكوفيد-19.

وأعلنت عن قرار استمرار إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة فقط. وقرار السماح بتشغيل المنشآت الفندقية بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية. كما قررت اللجنة العليا استئناف العمل بنظام التعليم المباشر بنسبة 100% في جميع المراحل الدراسيّة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الصحيّة الاحترازية، ابتداءً من يوم الأحد 6 مارس 2022م. وتؤكد اللجنة على ضرورة استمرار التزام أنشطة القاعات والخيام والمنظمين للمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70% من الطاقة الاستيعابية، شريطة تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية المعتمدة. كما تؤكد على متابعتها الدائمة لتطورات الجائحة محليًا وعالميًا، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بما يتفق مع المستجدات المتعلّقة بالجائحة.

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