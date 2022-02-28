سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

سلطنة عمان تستقبل القادمين المطعمين وتلغي ارتداء الأقنعة في الأماكن المفتوحة

سامر باطر by سامر باطر

ونقلت وكالة الأنباء العمانية قرارات اللجنة العليا المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والتي تتلخص بالسماح بدخول سلطنة عمان لكل من تلقى جرعتين من أحد اللقاحات المعتمدة في سلطنة عمان دون الحاجة إلى فحص البلمرة (PCR) لكوفيد-19.

وأعلنت عن قرار استمرار إلزامية ارتداء كمامة الوجه في الأماكن المغلقة فقط. وقرار السماح بتشغيل المنشآت الفندقية بنسبة 100% من طاقتها الاستيعابية. كما قررت اللجنة العليا استئناف العمل بنظام التعليم المباشر بنسبة 100% في جميع المراحل الدراسيّة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الصحيّة الاحترازية، ابتداءً من يوم الأحد 6 مارس 2022م. وتؤكد اللجنة على ضرورة استمرار التزام أنشطة القاعات والخيام والمنظمين للمؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية والأنشطة ذات الطابع الجماهيري بنسبة 70% من الطاقة الاستيعابية، شريطة تطبيق جميع الإجراءات والاشتراطات الوقائية المعتمدة. كما تؤكد على متابعتها الدائمة لتطورات الجائحة محليًا وعالميًا، وأنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بما يتفق مع المستجدات المتعلّقة بالجائحة.

https://twitter.com/OmanNewsAgency/status/1498270744152838146
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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...