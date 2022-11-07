فادي طنّوس by فادي طنّوس

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سلطنة عمان تحقق فائضاً في الميزانية

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سلطنة عمان

كشفت وزارة المالية العُمانية، الاثنين، أن الميزانية العامة للسلطنة حققت فائضاً مالياً قدره 1.123 مليار ريال مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2022. ونشرت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” بيانات الميزانية لغاية شهر أيلول/سبتمبر فأظهرت ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 43.4% على أساس سنوي بالمقارنة مع 2021.

مصادر زيادة الإيرادات :

  • ارتفاع أسعار النفط
  • ارتفاع متوسط كمية الانتاج النفطي
  • ارتفاع اجمالي إيرادات النفط والغاز
  • ارتفاع الإيرادات الجارية

ارتفاع إنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان

وقالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية، إن إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات ارتفع في الربع الثالث من 2022 إلى 289.8 مليون برميل، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.

وأضافت الوزراة أن صادرات النفط ارتفعت أيضاً بنسبة 15% على أساس سنوي، إلى 242.8 مليون برميل في نفس الفترة.

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