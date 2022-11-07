سلطنة عمان تحقق فائضاً في الميزانية

كشفت وزارة المالية العُمانية، الاثنين، أن الميزانية العامة للسلطنة حققت فائضاً مالياً قدره 1.123 مليار ريال مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2022. ونشرت الوزارة عبر حسابها على “تويتر” بيانات الميزانية لغاية شهر أيلول/سبتمبر فأظهرت ارتفاع الإيرادات العامة للدولة بنسبة 43.4% على أساس سنوي بالمقارنة مع 2021.

مصادر زيادة الإيرادات :

ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع متوسط كمية الانتاج النفطي

ارتفاع اجمالي إيرادات النفط والغاز

ارتفاع الإيرادات الجارية

الميزانية العامة للدولة تسجل حتى نهاية سبتمبر 2022م:



⬅️ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة بنسبة (43.4 %).



⬅️ارتفاعا في الإنفاق بنسبة (12.5%).#وزارة_المالية_العمانية pic.twitter.com/bD6OLkYMVt — وزارة المالية – سلطنة عُمان (@OMAN_MOF) November 7, 2022

ارتفاع إنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان

وقالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية، إن إجمالي إنتاج النفط الخام والمكثفات ارتفع في الربع الثالث من 2022 إلى 289.8 مليون برميل، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.

وأضافت الوزراة أن صادرات النفط ارتفعت أيضاً بنسبة 15% على أساس سنوي، إلى 242.8 مليون برميل في نفس الفترة.