سلطنة عمان تتعاون مع شركة المسافر للترويج لها سياحياً

وقّعت شركة المسافر، المتخصصة في مجال السفر في المملكة العربية السعودية، مع “فيزيت عمان” (Visit Oman) اتفاقية شراكة على هامش “سوق السفر العالمي” لتعزيز السياحة الترفيهية إلى سلطنة عمان، الوافدة من المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الشراكة:

ستدير شركة المسافر حملة تسويقية طوال عام 2023

الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية رائدة ومتميّزة

تسليط الضوء على العديد من مناطق الجذب الاستثنائية المتاحة فيها

تُعد سلطنة عُمان إحدى الوجهات سريعة النمو بالنسبة لعملاء شركة المسافر، إذ شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة الحجوزات:

المملكة العربية السعودية 370%

الإمارات العربية المتحدة 432%

الكويت 1070%

وقال مزمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المسافر:

“أمامنا فرصة مثالية لتعزيز قطاع السياحة في السلطنة، والاستفادة من حجم الاهتمام المتزايد من قبل المسافرين بهذه الوجهة الفريدة”.

وقال شبيب بن محمد المعمري، مدير عام “فيزيت عمان”:

“إننا نتطلع قدماً إلى توسيع نطاق الترويج للسلطنة عبر الأسواق الإقليمية من خلال هذه الحملة المكثفة لعام 2023”.