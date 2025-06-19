سلطنة عمان، اكتشاف عمود شبح متصل بباطن الأرض

يعتقد العلماء أنهم اكتشفوا عمودًا “شبحًا” لأول مرة، و ينبع هذا العمود الغريب من الصخور الساخنة من لب الأرض تحت سلطنة عمان، وهو عمود يصعب رصده، ولا يُظهر أي نشاط بركاني سطحي، على عكس الأعمدة البركانية النموذجية. و يُعتقد أن مايسمى أعمدة الوشاح تلعب دورًا حاسمًا في تفاعل الحرارة والضغط والحركة وصولًا إلى مركز الكوكب. ووفقا لتحليلات مقطعية ثلاثية الأبعاد للموجات ينشأ العمود من عمق أقل من 660 كم ويمتد إلى أعلى طبقة من الوشاح تحت شرق عمان.

يقول العلماء إنهم عثروا على دليل على وجود عمود “شبح”، وهو عمود ضخم من الصخور الحارقة يتصاعد من نواة الأرض دون أي نشاط سطحي مرئي، كما لايوجد أي حمم بركانية ولا دخان بل مجرد اضطراب بطيء وساكن.

يصف البحث، المنشور في مجلة Earth and Planetary Science Letters، ما يُسمى الآن عمود داني، وقد يكون الأول من نوعه الذي يُكتشف على الإطلاق. يبلغ عرضه مئات الكيلومترات (حوالي 125 إلى 185 ميلًا)، ودرجة حرارته أعلى بمقدار 200-300 درجة مئوية من الوشاح المحيط به (أي ما يعادل 392-572 درجة فهرنهايت)، ومن المرجح أنه كامن هناك منذ عشرات الملايين من السنين.

وبحسب تقرير علمي فإن فهم الأعمدة الشبحية ومواقعها يُمكّن العلماء من معرفة المزيد في مجالات مثل الصفائح التكتونية، وتطور الحياة، والمجال المغناطيسي للأرض. وكتب فريق الباحثين الدولي في ورقتهم البحثية المنشورة: “تقدم هذه الدراسة أدلة متعددة التخصصات على وجود عمود “شبح” تحت شرق عُمان – عمود داني”.

وظهر الدليل الأول من البيانات الزلزالية، حيث تباطأت الأمواج مع مرورها عبر المنطقة، مما يشير إلى وجود صخور أكثر سخونة وليونة في الأسفل. وأضافت النمذجة الحاسوبية والقياسات الميدانية الإضافية إلى الأدلة على وجود عمود سحابي، بما في ذلك انقطاعات زلزالية: طبقات حدودية جيولوجية مهمة يبلغ عمقها 410 كيلومترات (255 ميلاً) و660 كيلومترًا (410 أميال)، على التوالي.

وبحسب البيانات المُجمعة، يُرجَّح أن يكون قطر العمود يتراوح بين 200-300 كيلومتر، وأن تكون حرارته أعلى من الوشاح المحيط به بما يصل إلى 100-300 درجة مئوية. ويتميز بأنه عبارة عن رقعة صخرية صغيرة نسبيًا ومُركَّزة. تشير النماذج إلى أن العمود ربما كان موجودًا منذ فترة طويلة جدًا، مؤثرًا على حركة الصفيحة التكتونية الهندية منذ حوالي 40 مليون سنة. ويقول الباحثون إن هذه الظاهرة ربما لا تزال تُساعد في رفع مستوى اليابسة في عُمان حتى اليوم. ويترتب على هذا الكشف تبعات هامة على النماذج والحسابات التي يستخدمها الخبراء لفهم التطور الجيولوجي. تنبع الأعمدة الأكثر شيوعًا التي نعرفها، والمرتبطة بالنشاط البركاني، من حدود الوشاح الأساسي. تقع هذه الحدود على عمق حوالي 2890 كيلومترًا تحت سطح الأرض، وهي النقطة التي تتسرب عندها المواد الساخنة من نواة الأرض. تشير النتائج أيضًا إلى احتمال تسرب حرارة أكبر من نواة الأرض مقارنةً بالتقديرات السابقة، مما قد يتطلب المزيد من الدراسات لرسم خريطة لتأثير ذلك على المدى الطويل. وكتب الباحثون في دراستهم: “إن زيادة تدفق الحرارة بين لب الأرض ووشاحها وحدودها تحمل تداعيات على نماذج التطور الحراري لكوكبنا، وتُشير إلى إمكانية إجراء تعديلات لمراعاة توزيع العناصر المُنتجة للحرارة، بما في ذلك تلك المُحتجزة في الوشاح السفلي وفي نواة الأرض”.