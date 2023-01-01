سلطان عمان يصادق على ميزانية 2023 بعجز يقدر بنحو مليار و300 مليون ريال

صادق سُّلطان عمان هيثم بن طارق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م

وقد أكدت وزارة المالية أنه تم احتساب متوسط سعر برميل النفط بنحو 55 دولارًا أمريكيًّا في الميزانية، بما ينسجم مع مبدأ التحوط وفق السياسة المالية للدولة، مع الأخذ بالاعتبار تذبذب الأسعار العالمية نتيجة الأحداث الجيوسياسية غير المستقرة، وضبابية التوقعات المستقبلية حول الأداء العالمي للاقتصاد.

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إجمالي الإيرادات المتوقعة

وأشارت الوزارة عبر دليل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023 الذي أصدرته اليوم، إلى أن إجمالي الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م قُدِّر بنحو 10 مليارات و50 مليون ريال عُماني، منخفضًا بنسبة 5 بالمئة عما هو معتمد في ميزانية عام 2022م.

ويعود ذلك إلى انخفاض إيرادات الغاز المسجلة في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م؛ نظرًا لإنشاء شركة الغاز المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف من بينها تحسين مؤشرات الأداء المالي لسلطنة عُمان من خلال استبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية العامة للدولة، وتوريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى خزينة الدولة.

إيرادات النفط المقدرة

وقُدِّرت إيرادات النفط في الميزانية المعتمدة لعام 2023م بنحو 5 مليارات و320 مليون ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا بنسبة 18 بالمائة مقارنةً بالمعتمد في عام 2022م، إذ تشكّل إيرادات النفط نحو 53 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة.

إيرادات الغاز المقدرة

أما إيرادات الغاز، فقد قُدِّرت في الميزانية المعتمدة لعام 2023م بنحو مليار و400 مليون ريال عُماني؛ نتيجة تأسيس شركة الغاز المتكاملة التي ستقوم بشراء وبيع الغاز، وتحويل إيرادات الغاز إلى الخزينة العامة للدولة، وتشكّل إيرادات الغاز نسبة 14 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

الإيرادات غير النفطية

وقُدِّرت الإيرادات غير النفطية بنحو 3 مليارات و330 مليون ريال عُماني منخفضة بنسبة 0.3 بالمئة عما هو معتمد في ميزانية عام 2022م.

حجم الإنفاق المقدر في 2023

قُدِّر حجم الإنفاق العام للسنة المالية 2023م بحوالي 11 مليارًا و350 مليون ريال عُماني منخفضًا بنسبة 6.4 بالمئة مقارنةً بالإنفاق العام المعتمد في ميزانية عام 2022م.

حجم المصروفات المقدر في 2023

وقُدِّرت المصروفات الجارية في الميزانية العامة للدولة بحوالي 8 مليارات و620 مليون ريال عُماني، موزعة على: نسبة 35 بالمئة مصروفات الدفاع والأمن، ونسبة 51 بالمئة مصروفات الوزارات المدنية، و14 بالمئة خدمة الدين العام.

العجز المقدر

من المتوقع أن يبلغ العجز المقدَّر في ميزانية 2023م نحو مليار و300 مليون ريال عُماني أي بنسبة 13 بالمئة من إجمالي الإيرادات، و3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المخطط تمويل العجز بـ 900 مليون ريال عُماني عن طريق الاقتراض الداخلي والخارجي ونحو 400 مليون ريال عُماني من خلال السحب من الاحتياطات.