سلطان عمان يزور مصر على رأس وفد رسمي كبير الأحد

أعلن ديوان البلاط السلطاني أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان سلطنة عمان سيجري زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم الأحد القادم وسيرافقه وفد رسمي كبير.

وقال بيان صادر عن ديوان البلاط السُّلطاني، الأربعاء، “امتداداً للعلاقات التاريخية التي تربط سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيداً على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما، وتلبيةً للدّعوة الكريمة الموجّهة إلى حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، سيقوم /بمشيئةِ اللهِ تعالى وتوفيقِه/ جلالةُ سُلطان البلاد المفدّى بزيارة رسميّة إلى جمهورية مصر العربيّة الشقيقة لمدى يومين ابتداءً من يوم الأحد 21 مايو (أيار) الجاري لعام ٢٠٢٣م”.

وسيتم خلال زيارة السلطان هيثم إلى مصر بحث كافة جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبّي الغايات المنشودة في جميع المجالات؛ وصولاً لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما سيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليميّة والدوليّة.

ويرافق جلالةَ السُّلطان هيثم خلال زيارته وفدٌ رسمي رفيع المستوى يضم كلاً من شهاب بن طارق آل سعيد نائبِ رئيس الوزراء لشؤون الدّفاع، وخالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، والفريق أول سُلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، وبدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وسُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وقيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لسلطان عمان هيثم بن طارق لمصر منذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني 2020 خلفاً للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطنة عمان في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد في فبراير/شباط 2018، كما زارها في يونيو/حزيران 2022.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العماني إلى أن حجم التبادل التجاري بين السلطنة ومصر بلغ في العام 2022 ما يقارب 393 مليوناً و628 ألف ريال عماني (الريال يساوي 2.6 دولار)، ووصلت قيمة الصادرات العمانية إلى مصر في 2022 إلى نحو 298 مليون و77 ألف ريال عماني.