ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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شاهد زيارة سلطان بروناي للمسجد النبوي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

زار جلالة السلطان حاج حسن البقيه، سلطان بروناي دار السلام، المسجد النبوي -اليوم- حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول – صلى الله عليه وسلم – وصاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقبال جلالته عند المسجد النبوي مساعد الرئيس العام للحوكمة والشؤون التطويرية بالمسجد النبوي فضيلة الدكتور نبيل اللحيدان، ووكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بوكالة شؤون المسجد النبوي جمعان العسيري, وقائد القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي العقيد متعب نعيمان البدراني, وعددٌ من المسؤولين.

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