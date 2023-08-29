بعد 6 أشهر قضاها في الفضاء.. سلطان النيادي يعود في 3 سبتمبر

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي سيعود من رحلته الفضائية يوم 3 أيلول/سبتمبر المقبل، عقب إنجازه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب بنجاح، والتي امتدت لـ 6 أشهر قضاها على متن محطة الفضاء الدولية.

وسيغادر رائد الفضاء سلطان النيادي محطة الفضاء الدولية رفقة رائدي فضاء ناسا الأميركيين ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، على متن المركبة الفضائية دراغون يوم 2 ايلول/سبتمبر. على أن يهبط الفريق، مرتديًا بدلات الضغط الخاصة بهم، بالقرب من ساحل تامبا بولاية فلوريدا في خليج المكسيك بعدها بيوم.

وسيخضع رائد الفضاء سلطان النيادي لفحوصات خاصة فيما يتعلق بالظروف الجوية، وجاهزية التعافي في الموقع المحدد للهبوط. وبعد الانتهاء من عمليات التحقق، سيتم تنفيذ الخطوات التالية:

المغادرة: ستنفصل المركبة الفضائية دراغون عن محطة الفضاء الدولية في 2 أيلول/سبتمبر، وستقوم بسلسلة من العمليات للابتعاد عن المختبر المداري. مناورات تدريجية: إذا لزم الأمر، ستقوم المركبة بعمل عدة مناورات تدريجية لتحديد مسارها بشكل يتوافق مع الموقع المحدد للهبوط. التخلص من قاعدة المركبة: ستعمل المركبة على التخلص من قاعدتها لتخفيف كتلتها ومن ثم توفير حجم الوقود المستهلك في عملية الدفع. حرق خارج المدار: ستقوم المركبة الفضائية بعملية حرق خارج المدار، والتي تستمر لمدة 12 دقيقة. دخول الغلاف الجوي للأرض: ستشهد المركبة الفضائية ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة والسحب أثناء دخولها الغلاف الجوي للأرض، مما يؤدي إلى إبطاء السرعة حتى فتح المظلات بطريقة آمنة. فتح المظلات: سيتم فتح مظلتين من المركبة على ارتفاع 5.5 كيلومتر لتخفيف السرعة، يلي ذلك إطلاق عددمظلتين اخريين على ارتفاع 2 كيلومتر. الهبوط النهائي: ستستمر سرعة المركبة بالنزول حتى تستقر في نقطة الهبوط المتوقعة على سرعة 27 كيلومترًا في الساعة، ومن المتوقع أن يهبط طاقم المركبة بالقرب من ساحل تامبا بولاية فلوريدا في خليج المكسيك يوم 3 أيلول/سبتمبر.