ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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سلطان النيادي يعود إلى الإمارات في 18 سبتمبر

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
سلطان النيادي

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقا، عن عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن 18 سبتمبر الجاري.

ونجح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليميا وعالميا كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت لـ 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة “السير في الفضاء” خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة الـ 69 في شهر أبريل الماضي، والتي استمرت نحو 7 ساعات لتنفيذ عدد من المهام الأساسية كالصيانة والتحديث علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، حيث تشكل الطاقة الشمسية دورا محوريا في تشغيل محطة الفضاء الدولية، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها.

سلطان النيادي أول عربي يسير في الفضاء
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