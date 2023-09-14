سلطان النيادي يعود إلى الإمارات في 18 سبتمبر

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقا، عن عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى أرض الوطن 18 سبتمبر الجاري.

ونجح رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في تحقيق إنجازات نوعية وتاريخية، رسخت اسم دولة الإمارات إقليميا وعالميا كأول دولة عربية تنجز أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، دامت لـ 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وتضمنت إجراء تجارب علمية رائدة تسهم في خدمة البشرية والمجتمع العلمي.

وأصبح النيادي أول رائد فضاء عربي يخوض مهمة “السير في الفضاء” خارج محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة الـ 69 في شهر أبريل الماضي، والتي استمرت نحو 7 ساعات لتنفيذ عدد من المهام الأساسية كالصيانة والتحديث علاوة على إكمال السلسلة التحضيرية لتركيب عدد من الألواح الشمسية على المحطة، حيث تشكل الطاقة الشمسية دورا محوريا في تشغيل محطة الفضاء الدولية، وتوفير طاقة نظيفة ومتجددة لدعم التجارب والأنظمة والعمليات اليومية على متنها.

يعود البطل إلى الوطن بعد أن حمل طموح زايد إلى الفضاء..



ترقبوا عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى دولة الإمارات في 18 سبتمبر بعد أن أنجز أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب.#عودة_سلطان_للوطن pic.twitter.com/NsnPUtvXZy — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) September 14, 2023