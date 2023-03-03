ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

شاهد سلطان النيادي يصل إلى محطة الفضاء الدولية

طموح زايد 2.. سلطان النيادي يصل إلى محطة الفضاء الدولية

وصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ورفاقة على متن مركبة دراجون إلى محطة الفضاء الدولية، لخوض أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب.

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

وصل رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ورفاقة على متن مركبة دراجون إلى محطة الفضاء الدولية، لخوض أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب.

وأعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ، نجاح عملية التحام المركبة دراجون، التي تحمل على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، بمحطة الفضاء الدولية.

نطلقت مركبة الفضاء سبيس إكس دراجون إنديفور، من قاعدة كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، الخميس، ومع التحامها بمحطة الفضاء، تصبح الإمارات ضمن 11 دولة في العالم أنجزت مهمة طويلة الأمد على متنها، والتي تستمر مدة 6 أشهر.

ويشمل طاقم كرو 6 : سلطان النيادي، اختصاصي مهمة الإمارات، وستيفن بوين، قائد المهمة «ناسا»، ووارين هوبرغ، ربان المركبة «ناسا»، وأندري فيدياييف، اختصاصي البعثة «روزكوزموس»

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