فادي طنّوس by فادي طنّوس

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بالفيديو- سلطان النيادي أول عربي يمشي في الفضاء

فادي طنّوس by فادي طنّوس
سلطان النيادي

خرج رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، يوم الجمعة، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وبثت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، مباشرة على منصة “يوتيوب”، يوم الجمعة، خروج النيادي ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وكتب النيادي على صفحته في موقع “تويتر”: “اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة”.

أضاف: “ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البذلة”.

وتابع: “ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء”

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