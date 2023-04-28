بالفيديو- سلطان النيادي أول عربي يمشي في الفضاء

خرج رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي، من معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية، يوم الجمعة، ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وبثت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، مباشرة على منصة “يوتيوب”، يوم الجمعة، خروج النيادي ليصبح بذلك أول عربي يسير في الفضاء.

وكتب النيادي على صفحته في موقع “تويتر”: “اليوم نصل إلى محطة جديدة في مسيرتنا.. خضت تدريبات مكثفة لأكثر من 3 سنوات تحضيرًا لهذه المهمة التي تتطلب تركيزًا عاليًا، ودقة”.

أضاف: “ساعات قليلة وأخرج من وحدة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية مرتديًا هذه البذلة”.

وتابع: “ساعات قليلة ونسطر للعرب تاريخًا جديدًا، ويلامس علم الإمارات الفضاء”

Counting down the hours until we pass through the ISS airlock into space. Wearing the spacesuit and proudly bearing the UAE flag on my arm, I will soon be undertaking the Arab world’s first spacewalk. Wish us luck! ??✨ pic.twitter.com/nEkpPGZreK — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 28, 2023